Может вызвать паралич: в Украине обнаружили опасное печенье (ФОТО)

В нашей стране обнаружено печенье, опасное для жизни, потому что в его составе есть вещество, которое может спровоцировать серьезные расстройства здоровья, даже паралич. Сейчас этот опасный продукт изъят из реализации, но представители Госпродпотребслужбы Ивано-Франковщины подчеркивают, чтобы покупатели были бдительными.

В Украине обнаружили опасное печенье (фото из открытых источников)

"Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей через систему быстрого оповещения для пищевых продуктов и кормов (RASF) поступило сообщение от 12.01.2023 № 2022.7376-fup 4 относительно выявления высокого содержания акриламида в печенье , что изготовлено в Румынии и экспортировалось из Польши в Украину", — говорится в информации.

В Госпродпотребслужбе Ивано-Франковской области предупреждают, что опасную продукцию необходимо изымать из торговых точек.

"Акриламид — органическое соединение, амид акриловой кислоты состава CH2CHCONH2. Обладает высокой растворимостью в воде, спиртах. Проявляет сильные нейротоксические свойства. Характерной особенностью акриламида является то, что признаки отравления проявляются только после скрытого периода от нескольких дней до недель", — подчеркивают специалисты. .





Еще информируют о симптомах после поражения ядовитым веществом. В первую очередь начинается сильное выделение пота на руках и ногах, затем возможно онемение и паралич конечностей. Вдыхать эту химическую составляющую так же опасно для собственного самочувствия. Пара и пыль акриламида обладают способностью наносить поражения нервной системе.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Комаровский предупредил о вирусах, вызывающих опасное заболевание.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!