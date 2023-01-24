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Может вызвать паралич: в Украине обнаружили опасное печенье (ФОТО)

Румынское печенье экспортировала Польша

сегодня, 21:50
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Автор:

Лиля Воробьева

В нашей стране обнаружено печенье, опасное для жизни, потому что в его составе есть вещество, которое может спровоцировать серьезные расстройства здоровья, даже паралич. Сейчас этот опасный продукт изъят из реализации, но представители Госпродпотребслужбы Ивано-Франковщины подчеркивают, чтобы покупатели были бдительными.

Может вызвать паралич: в Украине обнаружили опасное печенье (ФОТО)

В Украине обнаружили опасное печенье (фото из открытых источников)

"Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей через систему быстрого оповещения для пищевых продуктов и кормов (RASF) поступило сообщение от 12.01.2023 № 2022.7376-fup 4 относительно выявления высокого содержания акриламида в печенье , что изготовлено в Румынии и экспортировалось из Польши в Украину", — говорится в информации.

В Госпродпотребслужбе Ивано-Франковской области предупреждают, что опасную продукцию необходимо изымать из торговых точек.

"Акриламид — органическое соединение, амид акриловой кислоты состава CH2CHCONH2. Обладает высокой растворимостью в воде, спиртах. Проявляет сильные нейротоксические свойства. Характерной особенностью акриламида является то, что признаки отравления проявляются только после скрытого периода от нескольких дней до недель", — подчеркивают специалисты. .

Может вызвать паралич: в Украине обнаружили опасное печенье (ФОТО) - фото 2

Еще информируют о симптомах после поражения ядовитым веществом. В первую очередь начинается сильное выделение пота на руках и ногах, затем возможно онемение и паралич конечностей. Вдыхать эту химическую составляющую так же опасно для собственного самочувствия. Пара и пыль акриламида обладают способностью наносить поражения нервной системе.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Комаровский предупредил о вирусах, вызывающих опасное заболевание.



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Источник: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=484910340486840&id=100069036345653&set=a.228137352830808&eav=AfaZvseE_bHO39M4nMifOy9Sz-0tqGjb0PGhWUB0Q2wtSedCcfZIqWUbPcs04e5oNNU&paipv=0&source=57
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