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Мошенничество накануне 8 марта: женщина заплатила 13 тысяч гривен за несуществующие тюльпаны

Женщина хотела приобрести тюльпаны через интернет-магазин

сегодня, 21:50
Автор:

Кириєнко Анна

Накануне праздников и во время них нужно вести себя максимально осторожно и хорошо обдумывать свои решения. Нередко в праздничные периоды активизируются аферисты, которые хотят нажиться на гражданах. В одну неприятную ситуацию попала и жительница Бердянска. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции на официальной странице в Facebook.

Мошенничество накануне 8 марта: женщина заплатила 13 тысяч гривен за несуществующие тюльпаны

Аферисты обманули женщину на 13 тысяч гривен в преддверии 8 марта. Фото: oasis-gc.ru

Пострадавшая решила приобрести оптовые тюльпаны с целью дальнейшей продажи. Женщина увидела рекламу одного интернет-сайта и решила заказать цветы именно там.

Гражданка сразу сделала заказ и перечислила деньги на карточку онлайн-продавцам. Однако своих тюльпанов она так и не получила. В результате жительница Бердянска осталась и без цветов, и без денег.

Продавец сразу заблокировал женщину. Она не могла никаким способом связаться с аферистом. Когда женщина поняла, что ей никто не пришлет товар, обратилась в милицию.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Если "продавца" найдут, ему грозит ограничение свободы на срок до 3 лет.

Напоминаем, что в Одесской области две женщины обворовывали пенсионеров. Мошенницы обращались к пенсионерам как социальные работники. Женщины сообщали, что они оформляют пожилым людям материальную помощь от государства. Как дальше действовали аферисты, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что за февраль стало значительно больше мошенников, которые пытаются выманить деньги с онлайн банка Monobank. Как не попасть на аферистов и сохранить свои средства, читайте в нашем материале.


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Источник: https://www.facebook.com/vkgunpzp/posts/2555466344600039
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