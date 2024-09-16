Мощный взрыв произошел в лесу: есть пострадавшие (ФОТО)

15 сентября, во время тушения пожара в Краснолиманском лесничестве произошел инцидент — тракторист лесхоза подорвался на противотанковой мине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-службы ГП "Лиманский лесхоз".

Трактор в лесу. Фото: Пресс-служба ГП "Лиманский лесхоз"

Пострадавший получил многочисленные травмы: множественные взрывные повреждения, ушибы верхней конечности и шеи, а также ожоги первой степени на обеих верхних конечностях, нижней части туловища и шеи.

"Этот случай еще раз напоминает о том, в каких опасных условиях работают лесоводы на Лиманщине. Ежедневные обстрелы со стороны российских войск по лесным массивам делают почти все участки леса потенциально смертельными. Неразорванные снаряды, мины и другие взрывоопасные предметы создают постоянную угрозу жизни работников, которые, несмотря на опасность, продолжают выполнять свои обязанности.

Лесники демонстрируют невероятное мужество и преданность своему делу, рискуя жизнью, работают над ликвидацией последствий пожаров и восстановлением лесных массивов, ежедневно страдающих войной", – отмечают в лесхозе.

Напомним, вчера ночью российские войска обстреляли город Лиман на Донетчине, в результате чего возникло возгорание леса. Из-за сильного порывистого ветра огонь распространился в глубь леса на сотни метров. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

На месте происшествия работают пожарные Донецкого и Запорожского гарнизонов, работники лесного хозяйства. Пиротехнические расчеты обследуют пути подъездов техники и подходов личного состава к очагам возгораний. Посредством БПЛА проводится постоянный мониторинг ситуации, организовано дежурство чрезвычайников вблизи населенных пунктов для недопущения распространения пожара. По состоянию на сегодняшний день огонь прошел уже около 240 га леса. Ликвидация пожара продолжается.