Мощное землетрясение на Камчатке привело к цунами: эвакуации в России, Японии и США

На востоке России ночью произошло мощное землетрясение магнитудой 8,8 балла, которое стало одним из сильнейших в мире за последние десятилетия. Зафиксированные в 150 км от Петропавловска-Камчатского подземные толчки спровоцировали цунами, волны которого достигали 4 метров. Предупреждение об угрозе объявлено в России, Японии и на западном побережье США, включая Гавайи и Аляску.

Землетрясение на Камчатке. Фото из открытых источников

Землетрясение на Камчатке

30 июля Геофизическая служба российской академии наук сообщила, что эпицентр землетрясения находился на глубине 17 км, близ Авачинского залива. Сначала землетрясение оценили менее чем в 8 баллов по шкале Рихтера, однако впоследствии произошла переоценка и землетрясение на Камчатке получило магнитуду в 8,8 балла.

Землетрясение распространилось на Сахалинскую область и Курильские острова. В городе Северокурильск зафиксированы толчки магнитудой 7,9. Цунами уничтожило рыбоперерабатывающий завод, частично затопило порт и исследовательский лагерь на острове Шумшу. Эвакуировано более 2700 человек.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лымаренко сообщил, что ситуация "контролирована", а экстренные службы работают в усиленном режиме. Однако местные СМИ сообщают, что в некоторых районах цунами достигало 3–4 метров.

Реакция Японии на землетрясение

Японское метеорологическое агентство объявило эвакуацию для побережья Нумадзу и Сидзуоки, предупредив о возможных волнах до 3 метров. Приостановлена работа атомной электростанции Хигасидори, а также железнодорожное сообщение в восточных префектурах.

Власти призывают жителей прибрежных районов срочно покидать дома или подниматься на более высокие этажи.

Землетрясение вызвало угрозу для США

Система предупреждения о цунами США предупредила о возможности широко распространенных, опасных волн на Алеутских островах, Гавайях и тихоокеанском побережье. В Гонолулу жителей попросили эвакуироваться из прибрежных районов или подняться на четвертый этаж и выше. Власти Аляски также мобилизовали спасательные службы.

"Из-за мощного землетрясения в Тихом океане жителям Гавайев объявлено предупреждение о цунами. Предупреждение о цунами также действует для Аляски и тихоокеанского побережья Соединенных Штатов. Япония также находится на пути. Чтобы получить самую актуальную информацию, посетите https://tsunami.gov. БЕЗОПАСНОСТИ!" – отреагировал президент Дональд Трамп.

Одно из самых мощных землетрясений в мире

По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение на Камчатке стало самым мощным землетрясением в мире со времени трагедии в Фукусиме 2011 года. Кроме того, Камчатское землетрясение вошло в число шести сильнейших с 1900 года.

Камчатка расположена в Тихоокеанском огневом кольце. Это зона, где происходит около 90% всех землетрясений в мире. В последний раз подобное по силе землетрясение произошло здесь в 1952 году и имело магнитуду 9,0, вызвав цунами, дошедшее до побережья Гавайев.

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