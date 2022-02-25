Морская пехота держит позиции на правом берегу реки Кальмиус: агрессора остановлено

В пятницу, 25 февраля, военные украинской системы противовоздушной обороны уничтожили несколько баллистических ракет российских оккупантов и два самолета. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Точное количество ликвидированных ракет в ведомстве не сообщают.

Восстановленный украинскими властями мост через Северский Донец / фото rnbo.gov.ua/

Представители украинского Генштаба проинформировали, что агрессор не прекратил действия наступательной операции в отношении Украины, но военные, представляющие Вооруженные Силы нашей страны, оказывают достойный отпор российским нападающим и стоят на своих позициях.

По обнародованной военными информации, подразделения Объединенных сил выдержали тяжелые бои. Но продвижение врага было остановлено и позиции сохранены. Переправа через реку Северский Донец недалеко от населенного пункта Счастья разрушена. Военнослужащие подразделений морской пехоты оккупировались на правом берегу реки Кальмиус. Остальные боевые механизированные части закрепились на определенных для этого рубежах по всей протяженности линии соприкосновения.

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал о том, что Возле Чернигова продолжаются тяжелые бои: бронетехника врага идет на Киев и Нежин. В пригородах города Чернигов идут активные боевые действия, вместе с тем, часть вражеских колонн обошла областной центр и двинулась в направлении столицы и города Нежина. Об этом сообщает Черниговский городской голова Владислав Атрошенко, разместив свой видеоролик. По его словам, на подступах к городу, по ельскому направлению и направлении от города Гомеля, ситуация сложилась очень сложная. Ссылаясь на информацию от руководителей местных объединенных территориальных общин, большое количество бронетехники и личный состав российских армейских группировок, очевидно, направляется по направлению к Нежину и Киеву, обходя Чернигов.

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