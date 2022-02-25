logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Морская пехота держит позиции на правом берегу реки Кальмиус: агрессора остановлено
commentss НОВОСТИ Все новости

Морская пехота держит позиции на правом берегу реки Кальмиус: агрессора остановлено

Мост через реку Северский Донец недалеко от населенного пункта Счастье разрушен

сегодня, 17:30
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

В пятницу, 25 февраля, военные украинской системы противовоздушной обороны уничтожили несколько баллистических ракет российских оккупантов и два самолета. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Точное количество ликвидированных ракет в ведомстве не сообщают.

Морская пехота держит позиции на правом берегу реки Кальмиус: агрессора остановлено

Восстановленный украинскими властями мост через Северский Донец / фото rnbo.gov.ua/

Представители украинского Генштаба проинформировали, что агрессор не прекратил действия наступательной операции в отношении Украины, но военные, представляющие Вооруженные Силы нашей страны, оказывают достойный отпор российским нападающим и стоят на своих позициях.

По обнародованной военными информации, подразделения Объединенных сил выдержали тяжелые бои. Но продвижение врага было остановлено и позиции сохранены. Переправа через реку Северский Донец недалеко от населенного пункта Счастья разрушена. Военнослужащие подразделений морской пехоты оккупировались на правом берегу реки Кальмиус. Остальные боевые механизированные части закрепились на определенных для этого рубежах по всей протяженности линии соприкосновения.

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал о том, что Возле Чернигова продолжаются тяжелые бои: бронетехника врага идет на Киев и Нежин. В пригородах города Чернигов идут активные боевые действия, вместе с тем, часть вражеских колонн обошла областной центр и двинулась в направлении столицы и города Нежина. Об этом сообщает Черниговский городской голова Владислав Атрошенко, разместив свой видеоролик. По его словам, на подступах к городу, по ельскому направлению и направлении от города Гомеля, ситуация сложилась очень сложная. Ссылаясь на информацию от руководителей местных объединенных территориальных общин, большое количество бронетехники и личный состав российских армейских группировок, очевидно, направляется по направлению к Нежину и Киеву, обходя Чернигов.


 
 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0XFachLSTJRm8WoYRnEvcv3aFbJHm6x956dSFbfu6E1cu1SC2QB2ju97NFw3Q3zdUl
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!