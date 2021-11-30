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Моральный ущерб пострадавших от красного шлама в размере 9,21 млрд гривен был определен законно – решение ОАСК

Эксперты доказали в суде, что их выводы были сделаны правильно и мотивировано, а нарушений методик проведения судебных экспертиз допущено не было

сегодня, 12:03
Автор:

Станислав Молчанов
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Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил решение дисциплинарной палаты Центральной экспертно-квалификационной комиссии при Минюсте о приостановлении лицензий экспертов Юрия Ирхина, Анны Левчук и Эдуарда Литвиненко. Об этом говорится в решении ОАСК, которое имеется в распоряжении издания.

Моральный ущерб пострадавших от красного шлама в размере 9,21 млрд гривен был определен законно – решение ОАСК

Николаевский глиноземный завод - фото из открытых источников

Суд посчитал, что дисциплинарная палата незаконно приостановила действие лицензий экспертов, которые провели психологическую экспертизу членов организации "Стоп шлам" и определили размер их морального ущерба от воздействия токсичных отходов производства Николаевского глиноземного завода.

Моральный ущерб пострадавших от красного шлама в размере 9,21 млрд гривен был определен законно – решение ОАСК - фото 2

Моральный ущерб пострадавших от красного шлама в размере 9,21 млрд гривен был определен законно – решение ОАСК - фото 3

Моральный ущерб пострадавших от красного шлама в размере 9,21 млрд гривен был определен законно – решение ОАСК - фото 4

Весной 2021 года эксперты определили моральный ущерб 1279 пострадавших от промышленных отходов НГЗ (красного шлама) на общую сумму 9,21 млрд гривен. 26 мая Заводской районный суд Николаева назвал эти претензии правомерными и обязал НГЗ выплатить указанную сумму.

В июне 2021 года Минюст по жалобе НГЗ собрал заседание дисциплинарной палаты ЭКК, которая приняла решение временно лишить экспертов Ирхина, Левчук и Литвиненко лицензий, дающих право проводить независимую экспертизу. Дисциплинарная палата обвинила экспертов в том, что они нарушили методику проведения психологической экспертизы, утвержденной Минюстом, и не провели достаточно глубокого и полного исследования, а экспертизу посчитали немотивированной. Тогда же министр юстиции Денис Малюська назвал выводы экспертов "экологическим рейдерством".

Эксперты доказали в суде, что их выводы были сделаны правильно и мотивировано, а нарушений методик проведения судебных экспертиз допущено не было. Таким образом, решение суда не только оправдывает экспертов, но и констатирует, что сумма, определенная в качестве компенсации пострадавшим николаевцам, была определена на основании правильно проведенной экспертизы.


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Источник: https://www.unian.net/ecology/moralnyy-ushcherb-postradavshih-ot-krasnogo-shlama-v-razmere-9-21-mlrd-griven-byl-opredelen-zakonno-reshenie-oask-11625415.html
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