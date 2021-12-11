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Монахиня из Белой Церкви 4 года собирала средства на вымышленный детский дом

Женщина называла себя "матушка Елена из Свято - Покровского монастыря и собирала немалые средства на помощь детям"

сегодня, 05:58
Автор:

Ольга Чародий
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Монахиня втиралась в доверие к людям, собирая средства на молитвы за здоровье и спокойствие близких. Соответствующая информация размещена в Едином государственном реестре судебных решений. В Белой Церкви монахиня в течение 4 лет собирала деньги на вымышленный детский дом. Женщина называла себя "матушка Елена из Свято — Покровского монастыря и собирала немалые средства на помощь детям". Кроме того, "монахиня" обманула знакомую на 45 тысяч долларов.

Монахиня из Белой Церкви 4 года собирала средства на вымышленный детский дом

Суд - фото из открытых источников

Согласно приговору Белоцерковского суда от 8 ноября, мошенница рассказала о том, что в ее монастыре появился отец Митрофан, занимающийся изгнанием из людей бесов. Узнав, что продавщица ссудила знакомым 250 тысяч долларов, "монахиня" предложила ей услуги Митрофана и специальные молитвы. Попросила десятую часть долга и долговую расписку. Таким образом мошенница получила 25 тысяч долларов, пообещав вернуть их за 40 дней. Но потом она заявила, что деньги "грязные" и "заработанные нечестно" и не годятся для обряда. На этот раз продавщица дала ей 20 тысяч долларов. Эти деньги тоже исчезли.

После обращения потерпевшей в полицию оказалось, что ни один детский дом пожертвования не получал. Выдумкой был и отец Митрофан. Мошенница шесть месяцев не приходила на судебные заседания, а затем ее арестовали. В суде женщина не признавала своей вины, а затем изменила показания. Женщина утверждает, что она является бухгалтером в протестантской церкви, а ее муж священник.

Напомним, монахиня из США стала звездой социальной сети ТикТок не только из-за "духовного контента", но и из-за своего юного вида в столь зрелом возрасте. Сестре-настоятельнице Клодетт Пауэлл 55 лет, и  она отличается от своих сестер тем, что  не ведет затворнический образ жизни, а даже  имеет свою страницу в Инстаграм и ТикТок. На страницах социальных сетей женщина рассказывает  своим подписчикам о вере,  религии, а также  делится событиями, которые ее вдохновляют,



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Источник: https://reyestr.court.gov.ua/Review/101128194
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