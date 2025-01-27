Молодой муж Анны Жук может сесть за смертельное ДТП: что говорят в полиции

Мужу погибшей в ДТП блогера Анны Жук огласили подозрение. Владимир Билевцов был за рулем автомобиля Lexus в момент аварии, которая унесла жизнь его жены. Вдовцу может грозить до 8 лет лишения свободы, сообщает 27 января портал "Комментарии" со ссылкой на "Суспільне".

Муж Анны Жук может быть осужден за ДТП, в котором она погибла. Фото: Instagram / Анна Жук

Спикер полиции Полтавщины Юрий Сулаев в комментарии "Общественному" отметил, что подозрение Владимиру Билевцову уже сообщили по части 2 статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения". Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.. В настоящее время идут следственные действия.

По версии следствия, Билевцов 24 января находился за рулем автомобиля Lexus, который пошел на обгон по правой полосе и врезался в припаркованную фуру. Как сообщал портал "Комментарии", по данным полиции, смертельное ДТП произошло на 209 километре автодороги Киев – Харьков – Довжанский.

Авария произошла утром 24 января вблизи села Засулье в Полтавской области. Правоохранители не называли фамилию погибшей. О том, что это была 39-летняя Анна Жук, стало известно из сообщений ее менеджера и коллег-блогеров. Семья ехала на детский день рождения — праздник был у дочери подруги Анны, Стати Макеевой.

Полиция писала, что автомобиль Lexus столкнулся с грузовиком Renault Premium, который стоял за пределами проезжей части. В результате 39-летняя женщина, которая была пассажиркой Lexus, погибла на месте аварии. Она находилась на переднем пассажирском сиденье. Анну Жук похоронили 26 января в Харькове, Билевцов был на церемонии прощания.

Водитель внедорожника и водитель грузовика, а также малолетний пассажир Lexus получили телесные повреждения. Их госпитализировали в больницу в Лубнах. За рулем, вероятно, был муж погибшей, который, по предварительным данным пошел на обгон по правой полосе. Такую версию озвучил и украинский блогер Евгений Зуб.

Анна Жук была популярным в Украине блогером. На страницу Жук в Instagram подписано около 370 тыс. человек. Ее профиль на данный момент ограничен для просмотра. из Харькова. Она воспитывала троих детей и активно делилась деталями своей жизни на своей странице.