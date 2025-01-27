Муж погибшей в ДТП Анны Жук написал пугающий прощальный пост: реакция блогеров (ФОТО)

Муж погибшей в ДТП украинского инфлюенсера Анны Жук Владимир Билевцев впервые прокомментировал смертельную аварию, в которой он сам тоже пострадал. Мужчина, который, по предварительным данным, был за рулем врезавшегося в грузовик Lexus, был госпитализирован в шоковом состоянии и с травмами. Жук, сидевшая рядом на пассажирском месте, погибла. Как сообщает портал "Комментарии", Владимир в соцсетях поделился, что отказывается верить в потерю самого дорогого человека.

Муж Анны Жук написал о скорой встрече с погибшей любимой, блогеры говорят ему, чтоб не вздумал. Фото: Владимер Билевцев / Instagram

"До скорой встречи, мой любимый человек. Не могу поверить что это правда. Если бы можно было отмотать время назад, и все изменить, но к сожалению, это невозможно. Люблю навечно! Царство небесное, любимая", — написал он в Instagram.

Читателей Владимира насторожила фраза "до скорой встречи". Блогеры усмотрели в ней намек на отсутствие желания жить или на мысли о суициде. Супруга погибшей призывают гнать от себя черные мысли и собраться с силами, несмотря на боль. Ему написали, что его призвание — теперь — быть отцом и вырастить детей Анны. которая будет гордиться семьей на небесах. Большая часть сообщений выдержана именно в этом ключе, хотя некоторые читатели напоминают мужчине, что он и стал виновником гибели Жук.

Среди комментаторов были украинские топ-блогеры. К примеру, инстаблогерша Дарья Пазюк, известная как Баба Даша, пообщала Владимиру поддержку.

"Вова какой встречи? Аня тебя там не ждет… У тебя дети, им без тебя будет очень тяжело! Пожалуйста, держись. Мы всегда тебе поможем и поддержим", — написала она.

Практически повторила этот месседж Анна Алхим.

"Вова, ни до какой не до встречи! У тебя дети! Не вздумай, я тебя прошу! Она тебя там не ждет!", — добавила Алхим.

Как сообщал портал "Комментарии", по данным полиции, смертельное ДТП произошло на 209 километре автодороги Киев – Харьков – Довжанский. Авария произошла утром 24 января вблизи села Засулье в Полтавской области. Правоохранители не называли фамилию погибшей. О том, что это была Анна Жук, стало известно из сообщений ее менеджера и коллег-блогеров. Семья ехала на детский день рождения — праздник был у дочери подруги Анны, Стати Макеевой.

Полиция писала, что автомобиль Lexus столкнулся с грузовиком Renault Premium, который стоял за пределами проезжей части. В результате 39-летняя женщина, которая была пассажиркой Lexus, погибла на месте аварии. Она находилась на переднем пассажирском сиденье.

Водитель внедорожника и водитель грузовика, а также малолетний пассажир Lexus получили телесные повреждения. Их госпитализировали в больницу в Лубнах. За рулем, вероятно, был муж погибшей, который, по предварительным данным пошел на обгон по правой полосе. Такую версию озвучил и украинский блогер Евгений Зуб.

Анна Жук была популярным в Украине блогером. На страницу Жук в Instagram подписано около 370 тыс. человек. Ее профиль на данный момент ограничен для просмотра. из Харькова. Она воспитывала троих детей и активно делилась деталями своей жизни на своей странице. Кроме того, блогер участвовала в проектах в поддержку женщин. Она проводила различные тренинги и мастер-классы. Кроме того, была героиней подкастов и интервью. Жук не стояла в стороне от войны, она помогала ВСУ. За это женщина получила награду "За содействие армии" от Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.