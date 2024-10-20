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Могилы украинских защитников были повреждены вандалами (ФОТО)

Ночью во Львове вандалы повредили могилы украинских защитников

сегодня, 10:39
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Недилько Ксения

Могилы испортили на Лычаковском кладбище на поле почетных захоронений №76. Об этом сообщил управляющий делами исполнительного комитета Львовского городского совета Евгений Бойко, информирую портал "Комментарии".

Могилы украинских защитников были повреждены вандалами (ФОТО)

Поврежденные могилы военных ВСУ. Фото: Львовский горсовет

"Ночью вандалы совершили поругание на могилах наших Героев на поле почетных захоронений № 76 Лычаковского кладбища. Службы работают на месте. Просматриваем камеры видеонаблюдения", — написал Евгений Бойко на своей странице в Facebook.

Могилы украинских защитников были повреждены вандалами (ФОТО) - фото 2
Могилы украинских защитников были повреждены вандалами (ФОТО) - фото 3
Могилы украинских защитников были повреждены вандалами (ФОТО) - фото 4

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Киеве задержан мужчина, который на Крещатике унижал погибших военнослужащих

Во время мониторинга соцсетей сотрудники полиции Киева обнаружили видеозапись, на которой мужчина, используя ненормативную лексику, негативно высказывался в сторону украинского общества и унижал военных, в том числе защитников, погибших защищая украинский народ от российского агрессора. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Киева.

В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники полиции совместно с сотрудниками СБУ установили личность злоумышленника и задержали его вблизи места жительства. Им оказался 45-летний уроженец Харькова, в последнее время проживающий в столице.

Отметим, что видео этого мужчины выложил в сеть основатель спецподразделения "KRAKEN" Константин Немичев, прокомментировавший его высказывания и отметивший, что просто извинений за этот поступок мало.

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На вокзале в Киеве женщина свысока высказывалась в отношении граждан, направлявшихся к укрытию во время сигнала "Воздушная тревога" и восхваляла российского агрессора.

Полицейские совместно с сотрудниками СБУ установили личность и оперативно задержали его в одном из заведений питания у железнодорожного вокзала. Нарушительницей оказалась уроженка Донетчины, 2001 года рождения, которая в последнее время проживала в столице. В соцсетях сообщается, что женщина приехала из так называемой "ДНР" и прославляет страну-агрессора. Видео – по ссылке.



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