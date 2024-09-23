Митинги против ВСУ в Покровской громаде: правда ли это

Глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин предупредил о фейке, сообщает портал "Комментарии". На своей странице в Facebook он рассказал о фейковом комментарии.

Фейк. Фото главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина

“В сети распространяется видео с вроде бы моим комментарием о ситуации в Покровской громаде. В видео говорится, что местные жители организуют митинги против ВСУ, конфликтуют с военными, а потому в громаде будет проведена принудительная эвакуация населения. Эта информация не соответствует действительности”, — подчеркнул глава ОГА.

Он пояснил, что голос на видео не принадлежит ему, а озвученная информация повторяет российские пропагандистские нарративы и призвана вызвать напряжение в обществе.

"Призываю всех внимательно относиться к информации в Интернете и доверять только официальным источникам!", — обратился глава ОГА к жителям области.

Напомним, что в конце сентября запланировано курсирование эвакуационных поездов из Донецкой области в Черновицкую область. Специальный поезд отправляется раз в четыре дня. В этом месяце запланировано два рейса – 24 и 28 сентября. Кто и как может эвакуироваться в более безопасные районы, читайте по ссылке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бои на Покровском и Кураховском направлениях остаются интенсивными, но врагу не удается продвинуться вперед. ВСУ успешно сдерживают оккупационные силы, не позволяя им приблизиться к Покровску. Российские войска пытаются окружить город, атакуя с севера через Нью-Йорк и с юга в направлении Курахово. Какова цель оккупантов, читайте подробнее по ссылке.



