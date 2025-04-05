"Мисс Европа" погибла под колесами авто: подробности трагедии

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Кравцев Сергей
Модель из Косово, которая является обладательницей титула "Мисс Европа", Гюлер Эрдоган погибла в Турции. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Hurriyet".
Гюлер Эрдоган. Фото из открытых источников
В публикации говорится, что 27-летняя девушка была в нетрезвом состоянии. Накануне трагедии она посетила развлекательное заведение. После вечеринки Гюлер села за руль автомобиля, после чего ее остановила полиция.
Якобы бегство закончилось для девушки трагически. Она упала на дорогу с эстакады и попала под колеса автомобиля. Модель получила тяжелые травмы, которые не были совместимы с жизнью.
Говорится, что Гюлер была родом из Турции. Получила титул "Мисс Европа Косово" на международном конкурсе красоты и сотрудничала с ведущими модельными агентствами Европы. Девушка имела психологические проблемы и, вероятно, пыталась совершить самоубийство. Сейчас идет расследование дела. После смерти модели ее семья удалила фото из сети и не комментирует трагедию.
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