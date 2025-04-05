"Мисс Европа" погибла под колесами авто: подробности трагедии

Модель из Косово, которая является обладательницей титула "Мисс Европа", Гюлер Эрдоган погибла в Турции. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Hurriyet".

Гюлер Эрдоган. Фото из открытых источников

В публикации говорится, что 27-летняя девушка была в нетрезвом состоянии. Накануне трагедии она посетила развлекательное заведение. После вечеринки Гюлер села за руль автомобиля, после чего ее остановила полиция.

"Во время проверки было установлено, что Эрдоган была под воздействием алкоголя. Она бросила машину и убежала", — рассказывают правоохранители.

Якобы бегство закончилось для девушки трагически. Она упала на дорогу с эстакады и попала под колеса автомобиля. Модель получила тяжелые травмы, которые не были совместимы с жизнью.

"На место происшествия сразу же вызвали несколько скорых, однако в ходе расследования было установлено, что Гюлер Эрдоган погибла", — отмечают правоохранители.

Говорится, что Гюлер была родом из Турции. Получила титул "Мисс Европа Косово" на международном конкурсе красоты и сотрудничала с ведущими модельными агентствами Европы. Девушка имела психологические проблемы и, вероятно, пыталась совершить самоубийство. Сейчас идет расследование дела. После смерти модели ее семья удалила фото из сети и не комментирует трагедию.

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