Трагедия у семьи инфлюэнсерши: зеркало убило ее ребенка

Американская инфлюэнсерша Линдсей Дьюи пережила ужасную трагедию. Ее двухлетний сын Рид Майкл погиб во время несчастного случая дома, когда на него упало большое зеркало.

Линдсей Дьюи со своим сыном. Фото: @lindsaymdewey

Линдсей Дьюи поделилась личной трагедией в собственных социальных сетях. По ее словам, Рид играл со своими игрушками, которые клеил и снимал с большого зеркала. Дьюи, которая готовила еду на кухне, услышала падение зеркала и мгновенно прибежала на спасение 22-месячного сына.

По ее словам, Рид умер не сразу. Он получил многочисленные переломы и серьезные черепно-мозговые травмы. Дьюи поначалу подумала, что ее ребенок в состоянии шока, но вскоре поняла, что ситуация гораздо серьезнее.

"Мы точно не ожидали, что это кончится смертью", – написала опустошенная мать.

На место вызвали скорую, которая быстро прибыла и доставила малыша в больницу, но медикам не удалось спасти ребенка. Дьюи призналась, что поначалу не хотела публично делиться этим трагическим случаем, но решила сделать это, чтобы обезопасить другие семьи от подобной ситуации.

Несмотря на горе, семья приняла решение пожертвовать органы сына. Благодаря этому удалось спасти жизнь пяти детей.

"Худший день в нашей жизни стал лучшим днем в чьей-то другой, и за это я навсегда буду благодарна — за нашего маленького ребенка-героя. Ты чье-то чудо, Рид Майкл. 5 маленьких детских чудес, если быть точной", — написала она в Instagram.

Линдсей Дьюи считает своего сына героем и благодарна ему за два года, которые он присутствовал в ее жизни.

"Все, что он знал, это любовь, и все, что он давал, это любовь. Нам повезло 22 сладких месяца быть его родителями и защитниками. Всегда будет не хватать частицы моего сердца, пока я не окажусь на небесах. Я так сильно люблю тебя, сынок. Твое наследие будет жить, как и эти дети живут своей жизнью, целыми и невредимыми. Я поцеловала его на прощание и прошептала "уходи спаси жизнь". Я никогда этого не забуду", — подытожила мать.

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