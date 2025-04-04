Трагедия у семьи инфлюэнсерши: зеркало убило ее ребенка

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Slava Kot
Американская инфлюэнсерша Линдсей Дьюи пережила ужасную трагедию. Ее двухлетний сын Рид Майкл погиб во время несчастного случая дома, когда на него упало большое зеркало.
Линдсей Дьюи со своим сыном. Фото: @lindsaymdewey
Линдсей Дьюи поделилась личной трагедией в собственных социальных сетях. По ее словам, Рид играл со своими игрушками, которые клеил и снимал с большого зеркала. Дьюи, которая готовила еду на кухне, услышала падение зеркала и мгновенно прибежала на спасение 22-месячного сына.
По ее словам, Рид умер не сразу. Он получил многочисленные переломы и серьезные черепно-мозговые травмы. Дьюи поначалу подумала, что ее ребенок в состоянии шока, но вскоре поняла, что ситуация гораздо серьезнее.
На место вызвали скорую, которая быстро прибыла и доставила малыша в больницу, но медикам не удалось спасти ребенка. Дьюи призналась, что поначалу не хотела публично делиться этим трагическим случаем, но решила сделать это, чтобы обезопасить другие семьи от подобной ситуации.
Несмотря на горе, семья приняла решение пожертвовать органы сына. Благодаря этому удалось спасти жизнь пяти детей.
Линдсей Дьюи считает своего сына героем и благодарна ему за два года, которые он присутствовал в ее жизни.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о трагическом случае в Тернопольской области, где мать оставила ребенка без еды на три дня.
Также "Комментарии" писали об ужасном инциденте на греческом острове, где беременная туристка упала с 50-метровой высоты.
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