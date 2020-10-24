Министр здравоохранения попался на серьезном нарушении карантина. Теперь его отправят в отставку

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Владимир Лавский
Министр здравоохранения Чехии Роман Примула находился в одном из чешских ресторанов без маски, в то время как в стране ввели жесткие карантинные ограничения. Об этом сообщает местное издание Idnes.cz.
По данным источника, на этой неделе Примула в компании с лидером партии ANO Ярославом Фалтинеком находились в Праге без маски во время выхода из ресторана. На это сразу отреагировал глава правительства Андрий Бабиш.
Сам Примула отметил, что никаких нарушений не было, более того, он и не сидел в ресторане.
Как ранее сообщали "Комментарии", в Чехии появился отель, в котором будут жить только люди с COVID-19.
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