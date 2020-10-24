Министр здравоохранения попался на серьезном нарушении карантина. Теперь его отправят в отставку

Министр здравоохранения Чехии Роман Примула находился в одном из чешских ресторанов без маски, в то время как в стране ввели жесткие карантинные ограничения. Об этом сообщает местное издание Idnes.cz.

По данным источника, на этой неделе Примула в компании с лидером партии ANO Ярославом Фалтинеком находились в Праге без маски во время выхода из ресторана. На это сразу отреагировал глава правительства Андрий Бабиш.

"Меня не волнует, что там делали Фалтинек и Примула. Это жесткое нарушение. Не может быть так, что мы требуем от всех граждан пить воду, а сами злоупотребляем вином. Сейчас министр просто должен уйти, показав, что все перед законом равны. Если он не хочет попрощаться добровольно, то мы его просто уволим", — заявил Бабиш.

Сам Примула отметил, что никаких нарушений не было, более того, он и не сидел в ресторане.

"Да, я там действительно был, однако ничего не нарушал. Я не находился в общественном месте, а просто прошел мимо ресторана, у меня рядом была встреча", — отметил министр здравоохранения.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Чехии появился отель, в котором будут жить только люди с COVID-19.





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