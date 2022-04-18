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Минируют территории и срывают эвакуацию населения: оккупанты продолжают нарушать международное право

Россия жестоко разрушает украинские города и убивает людей

сегодня, 20:40
Автор:

Лиля Воробьева
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Военные силы РФ уже 54 день жестоко разрушают города нашей страны и убивают мирных жителей. При этом, захватчики цинично идут на нарушение норм Международного гуманитарного права. Об этом информируют представители Генштаба.

Минируют территории и срывают эвакуацию населения: оккупанты продолжают нарушать международное право

РФ убивать гражданских граждан (фото из открытых источников)

В частности, агрессоры идут на блокирование инициатив об эвакуации гражданских жителей из населенных пунктов, которые они оккупировали и не хотят согласовывать гуманитарные маршруты. Также россияне обстреливают окрестные районы, через которые пройдут возможные "зеленые коридоры".

"Кроме того, на занятых территориях, враг похищает и вывозит в российскую федерацию оборудование, технику и производимую продукцию местных предприятий и минирует поля сельскохозяйственного назначения", — подытоживают в Генштабе.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что РФ сосредоточила в Черном море много крылатых ракет. В акватории Черного моря находится пять российских носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", всего у них не менее 36 ракет. Об этом сегодня на брифинге сказал спикер украинского оборонного министерства Александр Мотузянык. По его словам, за минувшие сутки число вылетов экипажей оперативно-тактической авиации РФ увеличилось в полтора раза. Сейчас в Черном море находится пять вражеских носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". "Сила их потенциального суммарного залпа – не менее 36 ракет", – подытожил Александр Мотузяник. За прошедшие сутки российская авиация увеличила количество вылетов в 1,5 раза. Кафиры продолжают наносить ракетные удары.


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/297662705880148
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