Миллионные убытки на ремонте "Бориспольского экспресса": полиция разоблачила преступную схему (ФОТО)

Правоохранители разоблачили противоправную деятельность группы лиц, связанную с ремонтом оборудования подвижного состава "Бориспольского экспресса", ущерб от которой составил как минимум 12 млн гривен. Полиция сообщила о подозрении участникам группировки, сообщает пресс-служба ведомства.

Миллионные убытки на ремонте "Бориспольского экспресса" - фото из открытых источников

Сообщается, что по результатам торгов с фирмой было заключено три договора договора, общая сумма которых составила более 70 млн гривен. Так, подрядчик капитально ремонтировал оборудование состава "Бориспольского экспресса". Однако вместо нового оснащения для ремонта использовали старые запчасти, к тому же некачественные.

Несмотря на это, должностные лица все же поставили подпись под актом выполненных работ, что и стало основанием для перечисления фирме средств государства. В полиции отметили, что избыточные средства распределили между участниками схемы и легализованы путем покупки дорогих авто и недвижимости.

Противоправные действия группы лиц, только по доказанному факту, нанесли ущерб в размере 12 млн гривен.

Следователи сообщили пятерым участникам схемы о подозрении в совершении преступления, в числе которых оказались руководитель подрядной организации, бывшие и действующие служащие структурных подразделений "Укрзализныци".

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что правоохранители Европола обнаружили сотни аккаунтов в социальных сетях, где призывают людей иммигрировать в ЕС из Беларуси. В соцсетях рекламировали продажу поддельных документов, удостоверяющих личность и визы, или услуги по нелегальной транспортировке в страны ЕС.





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