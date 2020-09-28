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Главная Новости Общество происшествия Мгновенная карма: как россиянин чуть не погиб при воровстве
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Мгновенная карма: как россиянин чуть не погиб при воровстве

Курьезный случай произошел с вором в Саратове

28 сентября 2020, 15:45
Автор:

Таисия Ерохина

Россиянин незаконно разбирал на кирпичи дом и обрушил на себя стену. О казусном случае воровства пишет "Лента. Ру".

Мгновенная карма: как россиянин чуть не погиб при воровстве

Так, в Заводском районе Саратова несколько мужчин решили украсть кирпичи из расселенного дома. В результате на одного из них обрушилась стена здания. Сообщается, что здание и так находилось в плачевном состоянии. А из-за несанкционированных работ стена дома и вовсе рухнула. Спасатели достали из-под обломков мужчину. По данным медиков, у горе-вора сильное повреждение головы, а также открытый перелом бедра. О том, сколько времени он проведет в больнице и какое получит наказание, пока что информации нет.


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