Мгновенная карма: как россиянин чуть не погиб при воровстве

Россиянин незаконно разбирал на кирпичи дом и обрушил на себя стену. О казусном случае воровства пишет "Лента. Ру".

Так, в Заводском районе Саратова несколько мужчин решили украсть кирпичи из расселенного дома. В результате на одного из них обрушилась стена здания. Сообщается, что здание и так находилось в плачевном состоянии. А из-за несанкционированных работ стена дома и вовсе рухнула. Спасатели достали из-под обломков мужчину. По данным медиков, у горе-вора сильное повреждение головы, а также открытый перелом бедра. О том, сколько времени он проведет в больнице и какое получит наказание, пока что информации нет.





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