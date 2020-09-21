Более 6 млн долларов за собственную смерть: как украинец хотел обмануть страховые в Польше

Украинец инсценировал собственную смерть, чтобы получить компенсацию от страховой компании. Об этом передает польский портал Dziennik.

Сообщается, что в Польше был задержан 38-летний гражданин Украины по имени Евгений, который хотел получить 26 млн злотых (около 6,8 млн долларов) компенсации у нескольких страховых полисов. Для этого мужчина инсценировал свою смерть. Креативный план он продумал еще год назад. Так, в конце октября прошлого года мать Евгения обратилась в более чем десяток страховых компаний в Польше, требуя компенсацию за смерть сына. По словам родственницы, сын погиб в июле 2019 года в результате несчастного случая. Якобы он утонул в Киевском водохранилище, упав с лодки, а тело было найдено два месяца спустя и затем кремировано. Все эти "факты" были отображены в документах.

Всего Евгений заключил договоры страхования жизни в 20 страховых компаниях с октября 2018 года по январь 2019-го. Кроме того, в декабре 2018 года получил польское гражданство на имя Eugeniusz P., но страховые об этом не уведомил.

Как оказалось, после "смерти" украинец отправился в путешествие – побывал с польскими документами в Украине, Великобритании, Турции и на Кипре.

Правоохранители Польши подозревают украинца в крупном мошенничестве. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Отмечается, что делом занялись и в Украине. ГБР расследует фальсификацию следствия бывшими прокурором и сотрудниками полиции. Изучают также ложные показания матери и сотрудников судебно-медицинской экспертизы.

Ранее стало известно, как экс-"ВИА Гру" обманула и "кинула" на деньги личная помощница.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!