Более 6 млн долларов за собственную смерть: как украинец хотел обмануть страховые в Польше

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Таисия Ерохина
Украинец инсценировал собственную смерть, чтобы получить компенсацию от страховой компании. Об этом передает польский портал Dziennik.
Сообщается, что в Польше был задержан 38-летний гражданин Украины по имени Евгений, который хотел получить 26 млн злотых (около 6,8 млн долларов) компенсации у нескольких страховых полисов. Для этого мужчина инсценировал свою смерть. Креативный план он продумал еще год назад. Так, в конце октября прошлого года мать Евгения обратилась в более чем десяток страховых компаний в Польше, требуя компенсацию за смерть сына. По словам родственницы, сын погиб в июле 2019 года в результате несчастного случая. Якобы он утонул в Киевском водохранилище, упав с лодки, а тело было найдено два месяца спустя и затем кремировано. Все эти "факты" были отображены в документах.
Всего Евгений заключил договоры страхования жизни в 20 страховых компаниях с октября 2018 года по январь 2019-го. Кроме того, в декабре 2018 года получил польское гражданство на имя Eugeniusz P., но страховые об этом не уведомил.
Как оказалось, после "смерти" украинец отправился в путешествие – побывал с польскими документами в Украине, Великобритании, Турции и на Кипре.
Правоохранители Польши подозревают украинца в крупном мошенничестве. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Отмечается, что делом занялись и в Украине. ГБР расследует фальсификацию следствия бывшими прокурором и сотрудниками полиции. Изучают также ложные показания матери и сотрудников судебно-медицинской экспертизы.
Ранее стало известно, как экс-"ВИА Гру" обманула и "кинула" на деньги личная помощница.
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