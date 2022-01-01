Метели в украинских Карпатах: синоптики предупреждают о сходе лавин любителей гор

Отечественные синоптики снова предупреждают о значительном ухудшении погодных условий в украинских Карпатах. В частности, в эти новогодние дни там ожидаются большие вьюги. А на высокогорьях и горных перевалах также сложная ситуация, возникла угроза схождения снежных лавин. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

В Карпатах есть угроза схождения лавин (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Спасатели обнародуют опасный прогноз предсказателей погоды, предупреждая украинских туристов, в частности, любителей гор, чтобы в эти выходные они воздержались от походов в Карпаты. Потому что в этом году это может быть опасно для жизни.

В частности, по обнародованной на сайте спасательного ведомства, информации сегодня, в субботу, и завтра, в воскресенье, на высокогорьях на востоке Закарпатья и в карпатских горах Львовщины будет сохраняться немалая опасность схода снежных лавин с гор. Это – 3 уровень опасности. Также 1 января в горной местности на территории Ивано-Франковщины, из-за больших вьюг и осадков, возможна опасность из-за смещения снежных лавин. По коэффициенту это -3 уровень опасности.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Украинские спасатели получат пожарный самолет Ан-32П: "Антонов" подписал контракт с ГСЧС. Украинские спасатели будут иметь новый самолет. Об этом сообщается на официальном сайте Государственного концерна "Укроборонпром". Как стало известно, 17 декабря Государственное предприятие "Антонов", входящее в состав "Укроборонпрома", заключило контракт на поставку противопожарного самолета Ан-32П для ГСЧС Украины. Самолет Ан-32П назначен для тушения лесных пожаров, транспортировки и десантирования пожарных и специального снаряжения, оборудования и грузов, необходимых для их работы. Кроме того, благодаря оборудованию воздушного судна можно влиять на облака и вызвать осадки над областью возгорания.