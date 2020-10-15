Мертвецки пьян: под Киевом при проведении полицейскими алкотеста мотоциклисту, драгер зашкалило

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Дмитрий Симоненко
Смертельную
дозу алкоголя в крови выявили бориспольские правоохранители у задержанного ними
мотоциклиста, который передвигался на транспортном средстве по межобластной трассе. Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области на своей
странице в Facebook.
Фото: Патрульная Полиция
Так,
известно, что во время патрулирования участка ответственности на трассе
сообщением Киев — Харьков в районе Борисполя, внимание полицейских привлек
мужчина, который передвигался на мопеде без регистрационных знаков. К тому же патрульные
обратили внимание, что водитель был без шлема. После того как они остановили транспортное
средство и решили проверить нарушителя на наличие алкоголя в организме — Drаger повел себя странно, его просто зашкалило!
Так,
полицейские зафиксировали, что содержание алкоголя в организме мотоциклиста намного
превышало те 5 промилле, которыми лимитированы технические характеристики
прибора. Такая доза гипотетически возможна после выпитого литра водки.
На полуживого правонарушителя полицейские составили протокол. Транспортное средство у него изъяли.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Киеве маршрутка сбила трех человек на переходе, одна женщина погибла.
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