Мертвецки пьян: под Киевом при проведении полицейскими алкотеста мотоциклисту, драгер зашкалило

Смертельную дозу алкоголя в крови выявили бориспольские правоохранители у задержанного ними мотоциклиста, который передвигался на транспортном средстве по межобластной трассе. Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области на своей странице в Facebook.

Фото: Патрульная Полиция

Так, известно, что во время патрулирования участка ответственности на трассе сообщением Киев — Харьков в районе Борисполя, внимание полицейских привлек мужчина, который передвигался на мопеде без регистрационных знаков. К тому же патрульные обратили внимание, что водитель был без шлема. После того как они остановили транспортное средство и решили проверить нарушителя на наличие алкоголя в организме — Drаger повел себя странно, его просто зашкалило!

Так, полицейские зафиксировали, что содержание алкоголя в организме мотоциклиста намного превышало те 5 промилле, которыми лимитированы технические характеристики прибора. Такая доза гипотетически возможна после выпитого литра водки.

На полуживого правонарушителя полицейские составили протокол. Транспортное средство у него изъяли.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Киеве маршрутка сбила трех человек на переходе, одна женщина погибла.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!