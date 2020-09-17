Мэра Харькова экстренно везут в немецкую клинику, где лечат Навального

Вчера поздно вечером мэра Харькова Геннадия Кернеса на специализированном самолете экстренно увезли в одну из частных клиник Берлина. Как сообщает Newsroom, харьковского мэра будут лечить в той же клинике, где находится отравленный оппозиционер Алексей Навальный, – Charite. Однако Кернеса, инфицированного коронавирусом, увезли за границу не из-за осложнений COVID-19.

Различные источники, которых цитировали харьковские Телеграмм-каналы, озвучивали различные версии госпитализации в Charite: от отека мозга и комы до инсульта. Однако инсайдеры, приближенные к окружению градоначальника, говорят, что в Берлин Кернеса доставили на сложную операцию вследствие обострившихся хронических заболеваний после покушения на его жизнь в 2014 году. Напомним, киллер сделал выстрел во время пробежки Кернеса по Белгородскому шоссе: пуля пробила легкое и задела печень. С тех пор мэр прикован к инвалидному креслу.

Ранее мы сообщали, что Кернес пребывает без сознания. В Германии есть четыре клиники, которые готовы его принять.





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