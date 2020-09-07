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Главная Новости Общество происшествия Мэр областного центра хочет отправить детей в школу, несмотря на карантин
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Мэр областного центра хочет отправить детей в школу, несмотря на карантин

Руслан Марцинкив надеется, что в Киеве изменят решение о внесении Ивано-Франковска в красную зону

сегодня, 13:44
Автор:

Владимир Лавский

С 14 сентября в Ивано-Франковске откроют школы и детские садики. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив во время прямого эфира у себя на странице в фейсбуке. 

"Со следующего понедельника все школы и детские сады в Ивано-Франковске возобновят свою работу. Их откроют в любом случае, можете не волноваться. Вот посмотрите на Тернополь. Там тоже красная зона - и что? Дети спокойно себе пошли в школу. Надеюсь, в Киеве пересмотрят свое решение по Ивано-Франковску. Наши дети имеют право на полноценную учебу, и они должны этим правом пользоваться", - сказал Марцинкив. 

Мэр областного центра хочет отправить детей в школу, несмотря на карантин

В четверг, 10 сентября, состоится очередное перераспределение зон в Украине. 

Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине новое карантинное зонирование

Три областных центра на западе Украины попали в "красную зону карантина". Максимальные карантинные ограничения ввели также в отдельных городах и районах других областей. 

"Красный" уровень установлен в 29-ти административно-территориальных единицах, "оранжевый" - в 89-ти, "желтый" - в 139-ти. 



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