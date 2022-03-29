Мэр города в Харьковской области перешел на сторону оккупантов: ему грозит пожизненное

Глава Балаклейской территориальной общины Иван Столбовой начал сотрудничество с российскими захватчиками. Отныне этому должностному лицу светит пожизненное заключение за измену своего государства. Об этом информирует в своем Telegram-канале руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Иван Столбовой (фото из открытых источников)

"Он предал интересы страны, изменил украинским защитникам и односельчанам. Иван Столбовой сейчас собирается работать с теми, кто убивает наших людей и разрушает наши города", — отметил в своем сообщении Синегубов.

За государственную измену этому представителю местного самоуправления светит тюремный срок: от 15-летнего заключения до пожизненного срока наказания.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что депутату Мелитополя и мэру Купянска сообщили о подозрении . Коллаборантам и пособникам врага в Украине правоохранители объявляют подозрения. Сотрудники СБУ продолжают выявлять пособников российских оккупантов в разных областях и задерживать их. Правоохранители фиксируют все случаи сотрудничества с оккупантами, ведь это считается государственным предательством. Согласно изменениям в Уголовном кодексе коллаборантам грозит пожизненное лишение свободы. Сотрудничество с врагом могут классифицировать по статьям 109, 110, 111, 113, 258, 258-3, 258-5, 260, 263, 332-2, 345, 348, 437, 438 Уголовного кодекса. Уже объявлено подозрение депутату Мелитопольского горсовета Галине Данильченко и тем, кто вместе с ним сотрудничают с российскими оккупантами. Также объявлено подозрение в государственной измене мэру Купянска Геннадию Мацегоре, сотрудничающему с оккупантами.

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