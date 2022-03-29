logo

BTC/USD

47299.00

ETH/USD

3348.55

LTC/USD

128.21

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Мэр города в Харьковской области перешел на сторону оккупантов: ему грозит пожизненное
commentss НОВОСТИ Все новости

Мэр города в Харьковской области перешел на сторону оккупантов: ему грозит пожизненное

Иван Столбовой начал работать с оккупантами

сегодня, 01:45
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Глава Балаклейской территориальной общины Иван Столбовой начал сотрудничество с российскими захватчиками. Отныне этому должностному лицу светит пожизненное заключение за измену своего государства. Об этом информирует в своем Telegram-канале  руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Мэр города в Харьковской области перешел на сторону оккупантов: ему грозит пожизненное

Иван Столбовой (фото из открытых источников)

"Он предал интересы страны, изменил украинским защитникам и односельчанам. Иван Столбовой сейчас собирается работать с теми, кто убивает наших людей и разрушает наши города", — отметил в своем сообщении Синегубов.

За государственную измену этому представителю местного самоуправления светит тюремный срок: от 15-летнего заключения до пожизненного срока наказания.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что депутату Мелитополя и мэру Купянска сообщили о подозрении . Коллаборантам и пособникам врага в Украине правоохранители объявляют подозрения. Сотрудники СБУ продолжают выявлять пособников российских оккупантов в разных областях и задерживать их. Правоохранители фиксируют все случаи сотрудничества с оккупантами, ведь это считается государственным предательством. Согласно изменениям в Уголовном кодексе коллаборантам грозит пожизненное лишение свободы. Сотрудничество с врагом могут классифицировать по статьям 109, 110, 111, 113, 258, 258-3, 258-5, 260, 263, 332-2, 345, 348, 437, 438 Уголовного кодекса. Уже объявлено подозрение депутату Мелитопольского горсовета Галине Данильченко и тем, кто вместе с ним сотрудничают с российскими оккупантами. Также объявлено подозрение в государственной измене мэру Купянска Геннадию Мацегоре, сотрудничающему с оккупантами.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/synegubov/2759
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!