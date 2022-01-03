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Меньше репрессий, больше заботы: почему тысячи людей в Амстердаме вышли на протесты

Тысячи людей протестуют против жестких карантинных мер в Амстердаме, несмотря на запрет местных властей

сегодня, 10:30
Автор:

Карина Ожерельева
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Тысячи протестующих в Нидерландах прошли в воскресенье, 2 января, по улицам Амстердама в знак протеста против мер правительства по предотвращению коронавируса, игнорируя запрет власти на демонстрации. Об этом сообщает Fox News.

Меньше репрессий, больше заботы: почему тысячи людей в Амстердаме вышли на протесты

Протесты в Амстердаме - Fox News

Люди, участвовавшие в демонстрации, протестовали против новых карантинных мер, введенных правительством 19 декабря, включая закрытие всех баров, ресторанов, магазинов первой необходимости и других развлекательных заведений.

Протестующие прошли маршем, несмотря на то, что местные власти запретили акцию протеста из-за беспокойства по поводу насилия. Позже мэр Амстердама Фемке Халсема издала экстренный приказ, требовавший от протестующих покинуть район Музейной площади.

Протестующие держали таблички с надписью "Остановить контроль над миром", одевшись в противозащитные костюмы. Другие таблички – "Меньше репрессий, больше заботы", "Это не о вирусе, а о контроле" и даже флаг "Трамп 2024".

Местные власти признали территорию протеста угрозой безопасности, позволив полиции проводить превентивный обыск.

Журналисты, которые были на акции протеста, видели, что как минимум одного человека арестовали.

Протестующие пошли в западный парк Амстердама, чтобы посетить популистский митинг партии "Форум за демократию", который проходит в воскресенье, 2 января.

В Нидерландах сейчас количество случаев коронавируса составляет 85,55 новых случаев на 100 000 человек, хотя омикронный вариант недавно стал доминирующим вариантом в стране.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Амстердаме между правоохранителями и участниками протеста, выступающими против карантинных ограничений, произошли серьезные столкновения.


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Источник: https://www.foxnews.com/world/thousands-protest-lockdown-strict-measures-in-amsterdam-despite-local-government-ban
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