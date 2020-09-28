Мечтал стать первым темнокожим генералом в Украине: история Ашрафа Мсуя, погибшего в крушении под Чугуевом

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Дмитрий Симоненко
На борту самолета Ан-26, разбившегося 25 сентября, под Чугуевом, находился старший лейтенант Ашраф Мсуя. В память о нем и всех, кто также погиб в этой страшной катастрофе, "Слободской край" опубликовал материал 2015 года. Вечного полета, ребята, вечная память.
Фото: Facebook Ашрафа Мсуя
Со всеми переплетениями в своей родословной главный герой нашей публикации не знаком, но точно знает, что бабушка, коренная жительница Харькова, связала свою жизнь с темнокожим выходцем из Восточной Африки, Танзании. Этим же путем пошла и мама Ашрафа, которая познакомилась с танзанским студентом в медуниверситете и вышла за него замуж, но поехать вместе с мужем на его родину отказалась. Через некоторое время в Первой столице в начале 90-х появился на свет чернокожий малыш, получивший имя Ашраф Мсуя.
Детские годы для Ашика (так его называют близкие и друзья) прошли довольно напряженно по двум причинам. Во-первых, ему было сложно расти без отца, которого ни разу не видел, а во-вторых, из-за особого отношения к его цвета кожи.
Детская мечта нашего героя не поражала оригинальностью — он, как и многие его сверстники, хотел стать футболистом. Лет в 10-11 парень играл в футбол во дворе, даже не потому, что это ему нравилось, а потому, что все восхищаются игрой миллионов, и он не хотел сильно удаляться от сверстников.
Целыми днями он играл: занимался в ДЮСШ, ходил на спортплощадки разных школ, которые были возле дома, а когда не с кем играть, просто выносил сетку, мяч и бил по воротам, чтобы оттачивать свое мастерство.
И через некоторое время усилия Ашика были в полной мере вознаграждены. После девяти лет обучения в средней школе его пригласили в спецшколу "Металлиста", что стало первым успехом в футбольной карьере парня. Выступал чуть больше года за "Металлист" среди игроков 1991 года рождения. Когда наступало межсезонье, он не прекращал играть, а поддерживал форму в местном "Арсенале". Потом решил попробовать себя в мини-футболе. Все стало получаться практически сразу же, и были перспективы заиграть на хорошем уровне. В 16 лет ему предложили первый профессиональный контракт. Был такой клуб "Лаум", который выступал в Первой лиге чемпионата Украины. Предлагали контракт на два года с минимальным окладом в 1000 гривен плюс бонусы, для молодого игрока уже успех. Но нашего героя снова потянуло в большой футбол.
Но наш герой ни в коем случае не жалеет, что свою юность отдал этой игре. Футбол дал ему здоровья и закалил морально.
После неудачной попытки стать футболистом решил посвятить себя более приземленным вещам — учиться, работать и отдыхать. Он поступил на заочное отделение в академию физкультуры. Благодаря футболу появилось много связей, пригласили в престижный ресторан, в котором работал хостес, швейцаром, официантом.
Неплохо зарабатывая в то время, позволял себе гулять на широкую ногу.
Прошло время, и он понял, что слишком много на себя взял: ни на работе, ни в институте у него ничего не клеилось. В то время начался кризис, на работе в Ашрафа были проблемы, он не имел возможности платить за обучение. -То вспомнил, что когда-то проходил медкомиссию в военкомате, и понял, что от его шанс на спасение. Он хотел уехать, чтобы переосмыслить свою жизнь и начать если не все, то хотя бы новую главу с чистого листа. Наш герой пытался попасть на срочную службу во время весеннего призыва 2010 года. С 5 мая хотел попасть в команду и не мог этого достичь до 21 мая, а именно в этот день была последняя отправка.
Он прекрасно понимал, какие могут быть последствия этого поступка, ведь в начале службы всем трудно, а темнокожему и подавно. Но Ашик этих трудностей не боялся.
В последней декаде мая он прибыл в воинскую часть Севастополя. Сначала внешность Ашика привлекала повышенное внимание, и поэтому было крайне трудно, но он хотел испытать себя на прочность.
Из всего призыва только его обучили на радиотелеграфиста, он изучил азбуку Морзе. Однажды темнокожий солдат заступил на боевое дежурство, а в то время была гражданская война в Ливии (начало 2011 года).
— Нам сообщили, что там есть украинские граждане, и мы участвовали в их эвакуации. Я с утра до ночи прослушивал сеть летящего борта, знал, сколько людей на борту, остатки топлива и т. д. Таким образом принимал дистанционное участие в этой операции. И накануне 23 февраля мне дали звание старшего солдата, — с гордостью вспоминает Ашраф.
Вернувшись домой, первое время парень отдыхал и хотел устроиться на работу, но не получилось. Через два с половиной месяца он уже был на контракте в армии. Затем его зачислили связистом и после учебы направили служить линейным наблюдателем в штаб при Харьковском университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. Прокладывал связь, кабель, прослужил девять месяцев.
Во время службы он представлял себя офицером, и в 2012 году все же вступил в ХУВС на летный факультет на специальность штурмана.
Нынешнюю ситуацию на Востоке Украины Ашраф считает крайне болезненной для себя темой. Даже сам стремился оказаться в эпицентре боевых действий.
После окончания первого курса в жизни нашего героя произошла неожиданное, но одновременно долгожданное событие — он встретился со своим отцом. В начале 2013 года Ашраф вышел с ним на связь, а уже на летних каникулах поехал к отцу в Танзанию. Эта незабываемое событие произошло в день 22-летия нашего героя.
Пробыл наш герой 10 дней, можно сказать, как в разведке. Наиболее памятное, что он увидел на другом континенте, так это высокий и потенциально активный стратовулкан Африки Килиманджаро. Встречал даже племена, которые верят в языческих богов.
Папа в Ашрафа занимает важную должность по меркам континента — он врач-инспектор, следит за охраной здоровья определенного района Танзании. Он предлагал сыну остаться, но тот отказался.
Ашраф Мсуя всей душой хотел служить на благо украинского народа, защищать целостность нашего государства, он делал все, чтобы достичь своей цели — стать первым темнокожим генералом в Украине. Он целенаправленно шел к этому, отдавая всего себя авиации, которую бесконечно любил, и, к сожалению, именно она и забрала его у нас.
Покойся с миром, Ашраф Мсуя.
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