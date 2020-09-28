Мечтал стать первым темнокожим генералом в Украине: история Ашрафа Мсуя, погибшего в крушении под Чугуевом

На борту самолета Ан-26, разбившегося 25 сентября, под Чугуевом, находился старший лейтенант Ашраф Мсуя. В память о нем и всех, кто также погиб в этой страшной катастрофе, "Слободской край" опубликовал материал 2015 года. Вечного полета, ребята, вечная память.

Фото: Facebook Ашрафа Мсуя

Сорванный просмотр в "Шахтере"





Со всеми переплетениями в своей родословной главный герой нашей публикации не знаком, но точно знает, что бабушка, коренная жительница Харькова, связала свою жизнь с темнокожим выходцем из Восточной Африки, Танзании. Этим же путем пошла и мама Ашрафа, которая познакомилась с танзанским студентом в медуниверситете и вышла за него замуж, но поехать вместе с мужем на его родину отказалась. Через некоторое время в Первой столице в начале 90-х появился на свет чернокожий малыш, получивший имя Ашраф Мсуя.

Детские годы для Ашика (так его называют близкие и друзья) прошли довольно напряженно по двум причинам. Во-первых, ему было сложно расти без отца, которого ни разу не видел, а во-вторых, из-за особого отношения к его цвета кожи.

— Сейчас я вспоминаю это с улыбкой, но, конечно, мне было непросто. Все дети в каких-то моментах бывают жестоки, поэтому приходилось терпеть, стиснув зубы. Обращали излишнее внимание и шутили, но я сразу же пытался сгладить конфликт, — вспоминает Ашраф.

Детская мечта нашего героя не поражала оригинальностью — он, как и многие его сверстники, хотел стать футболистом. Лет в 10-11 парень играл в футбол во дворе, даже не потому, что это ему нравилось, а потому, что все восхищаются игрой миллионов, и он не хотел сильно удаляться от сверстников.

— Сначала я просто хотел играть лучше всех во дворе, доказать, что я могу. А вот через несколько лет я действительно задумался о том, чтобы связать свою дальнейшую жизнь с этим видом спорта, — рассказывает Ашраф.

Целыми днями он играл: занимался в ДЮСШ, ходил на спортплощадки разных школ, которые были возле дома, а когда не с кем играть, просто выносил сетку, мяч и бил по воротам, чтобы оттачивать свое мастерство.

И через некоторое время усилия Ашика были в полной мере вознаграждены. После девяти лет обучения в средней школе его пригласили в спецшколу "Металлиста", что стало первым успехом в футбольной карьере парня. Выступал чуть больше года за "Металлист" среди игроков 1991 года рождения. Когда наступало межсезонье, он не прекращал играть, а поддерживал форму в местном "Арсенале". Потом решил попробовать себя в мини-футболе. Все стало получаться практически сразу же, и были перспективы заиграть на хорошем уровне. В 16 лет ему предложили первый профессиональный контракт. Был такой клуб "Лаум", который выступал в Первой лиге чемпионата Украины. Предлагали контракт на два года с минимальным окладом в 1000 гривен плюс бонусы, для молодого игрока уже успех. Но нашего героя снова потянуло в большой футбол.

— Я тогда играл за местную "Звезду". Проводили выездную встречу против донецкого "Олимпика", фарм-клуба "Шахтера". Выиграли 3: 1. К тому времени у меня уже был агент, который верил в меня, тренировал и уверял, что поможет мне пристроить в сильный клуб. Как я узнал впоследствии, после победной игры в Донецке к нему подходили селекционеры "горняков". Заинтересовались моей персоной и предложили приехать к ним на просмотр, на что мой агент ответил решительным отказом, мол, я еще "сырой", — рассказывает Ашраф. — Вот это для меня стало, наверное, последней каплей в футболе, и через некоторое время я решил повесить бутсы на гвоздь.

Но наш герой ни в коем случае не жалеет, что свою юность отдал этой игре. Футбол дал ему здоровья и закалил морально.

Отчаянный шаг





После неудачной попытки стать футболистом решил посвятить себя более приземленным вещам — учиться, работать и отдыхать. Он поступил на заочное отделение в академию физкультуры. Благодаря футболу появилось много связей, пригласили в престижный ресторан, в котором работал хостес, швейцаром, официантом.

Неплохо зарабатывая в то время, позволял себе гулять на широкую ногу.

— В "золотой" молодежи я себя не стал бы относить, но вел себя практически как они. Когда в голове был один футбол, у меня были режим, цель, и я не позволял себе вести такой разгульный образ жизни, который пагубно на меня повлиял, — делится наш герой.

Прошло время, и он понял, что слишком много на себя взял: ни на работе, ни в институте у него ничего не клеилось. В то время начался кризис, на работе в Ашрафа были проблемы, он не имел возможности платить за обучение. -То вспомнил, что когда-то проходил медкомиссию в военкомате, и понял, что от его шанс на спасение. Он хотел уехать, чтобы переосмыслить свою жизнь и начать если не все, то хотя бы новую главу с чистого листа. Наш герой пытался попасть на срочную службу во время весеннего призыва 2010 года. С 5 мая хотел попасть в команду и не мог этого достичь до 21 мая, а именно в этот день была последняя отправка.

— Помню, как сейчас: вечером вышел на балкон, посмотрел в небо, уронил ту же скупую мужскую слезу и молил Бога, чтобы в последний день меня все же забрали в армию, — рассказывает парень.

Он прекрасно понимал, какие могут быть последствия этого поступка, ведь в начале службы всем трудно, а темнокожему и подавно. Но Ашик этих трудностей не боялся.

— Когда ты знаешь, что у тебя за спиной какие-то ценности, то идешь вперед с каким опасением, боясь потерять все. А когда будущее туманно, ты идешь уверенными шагами, ведь, кроме родителей, мне терять время было ничего, — рассуждает наш герой.

Дистанционное участие в гражданской войне







В последней декаде мая он прибыл в воинскую часть Севастополя. Сначала внешность Ашика привлекала повышенное внимание, и поэтому было крайне трудно, но он хотел испытать себя на прочность.



— Были старослужащие с националистическим настроением, которые сразу мне давали черную метку, но это меня не смущало, я просто не акцентировал на этом внимание, — говорит он.

Из всего призыва только его обучили на радиотелеграфиста, он изучил азбуку Морзе. Однажды темнокожий солдат заступил на боевое дежурство, а в то время была гражданская война в Ливии (начало 2011 года).

— Нам сообщили, что там есть украинские граждане, и мы участвовали в их эвакуации. Я с утра до ночи прослушивал сеть летящего борта, знал, сколько людей на борту, остатки топлива и т. д. Таким образом принимал дистанционное участие в этой операции. И накануне 23 февраля мне дали звание старшего солдата, — с гордостью вспоминает Ашраф.

Вернувшись домой, первое время парень отдыхал и хотел устроиться на работу, но не получилось. Через два с половиной месяца он уже был на контракте в армии. Затем его зачислили связистом и после учебы направили служить линейным наблюдателем в штаб при Харьковском университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. Прокладывал связь, кабель, прослужил девять месяцев.



Во время службы он представлял себя офицером, и в 2012 году все же вступил в ХУВС на летный факультет на специальность штурмана.



"Буду знать, что ты не подведешь"





Нынешнюю ситуацию на Востоке Украины Ашраф считает крайне болезненной для себя темой. Даже сам стремился оказаться в эпицентре боевых действий.



- Это было на третьем курсе (ХУВС. — Авт.). На определенном этапе обучения были трудности, многое не получалось, были проблемы в семье, и однажды наступил моральный срыв. Я понял, что хочу быть полезным Украине. Пошел к начальнику своего факультета и пытался объяснить ему, что хочу помочь людям и пойти воевать в АТО. На что он ответил: "Если понадобится именно твоя помощь, я буду знать, что ты не подведешь, но пока не время", — рассказывает Ашраф.

Увидеть Килиманджаро и... вернуться в Украину





После окончания первого курса в жизни нашего героя произошла неожиданное, но одновременно долгожданное событие — он встретился со своим отцом. В начале 2013 года Ашраф вышел с ним на связь, а уже на летних каникулах поехал к отцу в Танзанию. Эта незабываемое событие произошло в день 22-летия нашего героя.



- 8 августа на границе Кении с Танзанией я наконец встретился со своим отцом. Съехалось много родственников отца из Южной Африки, а также моя тетя приехала, живущая в Туманном Альбионе. Это были невероятные ощущения, — рассказывает Ашраф.

Пробыл наш герой 10 дней, можно сказать, как в разведке. Наиболее памятное, что он увидел на другом континенте, так это высокий и потенциально активный стратовулкан Африки Килиманджаро. Встречал даже племена, которые верят в языческих богов.



Папа в Ашрафа занимает важную должность по меркам континента — он врач-инспектор, следит за охраной здоровья определенного района Танзании. Он предлагал сыну остаться, но тот отказался.

- С детства мама приучила рассчитывать только на себя, вот я так и делаю, несмотря на то, что это папа, — делится Ашраф. — Честно говоря, я бы не смог там жить. Я вырос здесь и так прикипел к украинской земли, хочется оставить после себя что-то именно в Украине ...

Ашраф Мсуя всей душой хотел служить на благо украинского народа, защищать целостность нашего государства, он делал все, чтобы достичь своей цели — стать первым темнокожим генералом в Украине. Он целенаправленно шел к этому, отдавая всего себя авиации, которую бесконечно любил, и, к сожалению, именно она и забрала его у нас.



Покойся с миром, Ашраф Мсуя.









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