"Мажор" напал на инвалида на АЗС во Львовской области: что произошло

На АЗС Solяra во Львовской области Орест Кузимков, известный среди знакомых как "мажор", напал на 55-летнего оператора АЗС, инвалида третьей группы. Об этом сообщил журналист Андрей Дорошенко.

Во Львовской области "мажор" избил оператора АЗС

По словам очевидцев, Кузимков, не удовлетворенный обслуживанием, искусственно спровоцировал конфликт, ударив оператора сзади, после чего жестоко его душил и избивал по лицу. В результате пострадавший получил серьезные травмы, кровотечение и был вынужден обратиться за неотложной медицинской помощью.

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Отделом полиции №1 Львовского РУП №2 ГУНП во Львовской области 30.05.2024 года возбуждено уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины. С целью общественного контроля буду информировать общество о положении дела до момента вынесения судом решения о привлечении нападающего к уголовной ответственности”, — написал Андрей Дорошенко.

Отметим также, что администрация АЗС Solяra решила предоставить потерпевшему финансовую помощь, оплатить необходимое лечение и нанять адвоката для обеспечения справедливого рассмотрения этого дела.

"Руководителем АЗС сети Solяra, где работал пострадавший, было принято решение оказать ему финансовую помощь. Компания видит своей задачей на постоянной основе помогать Вооруженным силам Украины и другим составляющим Сил Обороны путем передачи автомобилей, БПЛА, другого технологического оборудования, заправки топливом", - отмечает он . Дорошенко.