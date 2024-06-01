"Мажор" напал на инвалида на АЗС во Львовской области: что произошло

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Черновалова Кристина
На АЗС Solяra во Львовской области Орест Кузимков, известный среди знакомых как "мажор", напал на 55-летнего оператора АЗС, инвалида третьей группы. Об этом сообщил журналист Андрей Дорошенко.
Во Львовской области "мажор" избил оператора АЗС
По словам очевидцев, Кузимков, не удовлетворенный обслуживанием, искусственно спровоцировал конфликт, ударив оператора сзади, после чего жестоко его душил и избивал по лицу. В результате пострадавший получил серьезные травмы, кровотечение и был вынужден обратиться за неотложной медицинской помощью.
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Отметим также, что администрация АЗС Solяra решила предоставить потерпевшему финансовую помощь, оплатить необходимое лечение и нанять адвоката для обеспечения справедливого рассмотрения этого дела.
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