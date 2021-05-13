Мать-убийца, обезглавившая дочь в Харькове, грозится вернуться домой: подробности

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Елизавета Черных
Год назад украинское общество шокировало известие о том, что 38-летняя Татьяна Пьянова убила свою 13-летнюю дочь, обезглавив ее. Теперь женщина грозиться вернуться домой и держит в страхе всех односельчан. Об этом пишет "УНИАН" со ссылкой на "Сегодня".
Татьяна Пьянова - фото: 24 Канал
В частности, местный депутат Татьяна Пантелеева сообщила СМИ, что после задержания Пьянова была доставлена на лечение в психиатрическую больницу Днепра, поскольку суд признал ее невменяемой. Депутат говорит, что женщина пишет своей подруге о том, что намерена вернуться в село. По словам Пьяновой, психбольницу закрывают:
Пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко разъяснил, что мать, убившая дочь, согласно решению суда была направлена в психбольницу строгого режима:
Однако односельчан Татьяны Пьяновой все равно беспокоит ее возможное возвращение. Одна из ее соседок вспомнила, что накануне убийства дочери, она накрыла зеркала черной тканью и отдала другим иконы, которые были в ее доме.
Напомним, что утром 30 апреля 2020 года в Харькове сотрудники правоохранительных органов задержали обнаженную женщину, которая находилась в неадекватном состоянии. В руках женщины пол нож и пакет, где лежала отрезанная голова ее дочери. В октябре 2020 года Татьяна Пьянова была признана невменяемой и госпитализирована в психбольницу.
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