Мать-убийца, обезглавившая дочь в Харькове, грозится вернуться домой: подробности

Год назад украинское общество шокировало известие о том, что 38-летняя Татьяна Пьянова убила свою 13-летнюю дочь, обезглавив ее. Теперь женщина грозиться вернуться домой и держит в страхе всех односельчан. Об этом пишет "УНИАН" со ссылкой на "Сегодня".

Татьяна Пьянова - фото: 24 Канал

В частности, местный депутат Татьяна Пантелеева сообщила СМИ, что после задержания Пьянова была доставлена на лечение в психиатрическую больницу Днепра, поскольку суд признал ее невменяемой. Депутат говорит, что женщина пишет своей подруге о том, что намерена вернуться в село. По словам Пьяновой, психбольницу закрывают:

"Но, как понимаете, это бред. Она признана невменяемой, поэтому ни о каком возвращении речи нет. Тем не менее люди боятся, особенно на фоне того, что с психбольницами ситуация в стране действительно непростая", – рассказала Татьяна Пантелеева.

Пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко разъяснил, что мать, убившая дочь, согласно решению суда была направлена в психбольницу строгого режима:

"Если не будет улучшений ее здоровья, то там она останется навсегда".

Однако односельчан Татьяны Пьяновой все равно беспокоит ее возможное возвращение. Одна из ее соседок вспомнила, что накануне убийства дочери, она накрыла зеркала черной тканью и отдала другим иконы, которые были в ее доме.

Напомним, что утром 30 апреля 2020 года в Харькове сотрудники правоохранительных органов задержали обнаженную женщину, которая находилась в неадекватном состоянии. В руках женщины пол нож и пакет, где лежала отрезанная голова ее дочери. В октябре 2020 года Татьяна Пьянова была признана невменяемой и госпитализирована в психбольницу.





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