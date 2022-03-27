Мать главы "Нафтогаза" попала в список людей, поддерживающих агрессию Кремля

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Наталья Витренко открыто поддерживает действия России (фото из открытых источников)

Вместе с тем многие эксперты и представители медиа, которые работниками издания были идентифицированы как пророссийские, теперь публично поддерживают Украину, возмущаются по поводу агрессии РФ, рады весомым успехам украинских защитников. Сейчас нереально оценить, правдивы ли они, изменив свои взгляды, но в то время, когда нашу страну атакует вся российская военная мощь, все, кто стал на украинскую сторону, — наши. Но этого не скажешь о других, о которых идет речь дальше.

Владимир Рогов. Этого человека, как только не представляют русские издания. Он выступает в роли политолога, лидера "Славянской гвардии", члена общественного совета военно-гражданской администрации Запорожской области. Но, по оценкам представителей издания, этот, в будущем заключенный за государственную измену, и временный приспешник российских захватчиков в оккупированном Мелитополе. Сейчас Рогов называет этот город "уволенным".

В своем телеграмм-канале и давая комментарии самым маргинальным медиа коллаборационист распространяет отборный трэш. Говорит об украинском нацизме, биологическом оружии, террористах "УГИЛ", "освобождении" территорий "армией ДНР" и как "ополченцы ДНР проникают в пригороды Мариуполя и эвакуируют оттуда людей, не способных уйти самостоятельно". Особенно рассказывать об этом приспешнике не стоит, ведь он не только поддерживает российскую пропаганду. Все его сообщения и выступления – это откровенная шизофрения: "Армия освобождения вам не враг. Ее задача – разоружение боевиков Зеленского и зарубежных хозяев". Как еще оценить такого "деятеля", у которого на аватарке знак "Z".





Наталья Витренко. Народный депутат из 90-х, лидер собственной прогрессивно-социалистической партии, один из представителей пророссийского и антизападного пропагандизма до того, как это стало мейнстримом.

24 февраля Наталья Витренко дала 45-минутное видео интервью изданию Pravda.ru. Приведенные цитаты издания – это прямое свидетельство этого политика для собственного будущего приговора.

Бывший украинский депутат обвиняет в агрессии США и Британию. Но прямо оправдывает российскую агрессию: "А последняя выходка Зеленского, когда он уже заявил о ядерном оружии. [...] это должна Москва ждать, моя сестра родная должна сидеть в Москве и ждать, когда в Киеве появится атомная бомба, и пять минут и она будет скинута на Москву?" Она утверждает, что Кремль не должен выполнять никаких минских соглашений, мол, "сторонами-подписантами была Украина, ДНР и ЛНР" (это неправда).

Именно сейчас представительница лагеря коллаборантов возмущается, что российские каналы в Украине запрещены. А украинские медиа пишут о российских войсках только как о "боевиках, бандитах-террористах".

Наиболее возмущается Витренко в этом интервью о достижении цели РФ. В первый день агрессии она осудила граждан, покидающих родные города, и отметила, что советует своим друзьям этого не делать. Вот что говорит: "Есть официальная информация Министерства обороны Российской Федерации, что гражданское население не пострадает. А из-за того, что власть Украины довела ситуацию до такой трагедии, военная инфраструктура будет уничтожена". Пока неизвестно, пересмотрела ли политик свои позиции после тысяч жертв среди гражданских. Хотя, с другой стороны, что ей делать это сейчас, если она игнорирует преступления России уже больше двадцати лет?

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что нардепы готовят закон о запрете символики военных формирований агрессора.





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