Массовое убийство мирных жителей в Буче: криминалисты начали эксгумацию тел с братской могилы (ФОТО)

8 апреля в освобожденной Буче началась эксгумация тел с места массового временного захоронения. Правоохранители будут устанавливать каждого, кто нажимал крючок и отдавал приказы массово убивать украинцев. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова посетила место массового захоронения в городе Буча в Киевской области. Здесь сегодня началась эксгумация тел с места массового временного захоронения. По ее словам, в могиле похоронены около 67 человек.
"В могиле возле местной церкви были похоронены ориентировочно 67 человек. Среди них — жертвы военных преступлений, погибшие от обстрелов и убийств. Каждое тело осматривают судмедэксперты, криминалисты, следователи и прокуроры. У большинства погибших — огнестрельные и осколочные ранения от взрывов, от некоторых только фрагменты", — говорится в сообщении.
Некоторые из убитых имели при себе документы, а остальное придется узнавать родственникам по одежде или другим признакам и идентифицировать по ДНК.
"Дальше – кропотливая работа по установлению обстоятельств смерти каждого. У нас уже есть свидетели того, как этих гражданских лиц военные РФ убивали за то, что они просто шли за хлебом или лекарствами, разговаривали по-украински, помогали волонтерам или армии. Буча была одним из полигонов так так называемой "денацификации", а проще говоря уничтожения украинцев" — подчеркнула Генпрокурор.
Ирина Венедиктова сообщила, что в материалах уголовного производства присутствует около 100 страниц данных военнослужащих РФ – оккупантов Бучи.
Криминалисты начали эксгумацию тел с братской могилы в Буче (фото из открытых источников)
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