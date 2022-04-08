Массовое убийство мирных жителей в Буче: криминалисты начали эксгумацию тел с братской могилы (ФОТО)

Правоохранители будут устанавливать каждого, кто нажимал крючок и отдавал приказы массово убивать украинцев. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Генерального прокурора Украины

8 апреля в освобожденной Буче началась эксгумация тел с места массового временного захоронения. Правоохранители будут устанавливать каждого, кто нажимал крючок и отдавал приказы массово убивать украинцев. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Генерального прокурора Украины Ирин ы Венедиктовой.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова посетила место массового захоронения в городе Буча в Киевской области. Здесь сегодня началась эксгумация тел с места массового временного захоронения. По ее словам, в могиле похоронены около 67 человек.