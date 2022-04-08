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Массовое убийство мирных жителей в Буче: криминалисты начали эксгумацию тел с братской могилы (ФОТО)

Ирина Венедиктова заявила, что правоохранители будут пытаться найти всех, кто причастен к убийству людей

сегодня, 18:25
Автор:

Лиля Воробьева
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8 апреля в освобожденной Буче началась эксгумация тел с места массового временного захоронения.   Правоохранители будут устанавливать каждого, кто нажимал крючок и отдавал приказы массово убивать украинцев. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова посетила место массового захоронения в городе Буча в Киевской области. Здесь сегодня началась эксгумация тел с места массового временного захоронения. По ее словам, в могиле похоронены около 67 человек.
"В могиле возле местной церкви были похоронены ориентировочно 67 человек. Среди них — жертвы военных преступлений, погибшие от обстрелов и убийств. Каждое тело осматривают судмедэксперты, криминалисты, следователи и прокуроры. У большинства погибших — огнестрельные и осколочные ранения от взрывов, от некоторых только фрагменты", — говорится в сообщении.
Некоторые из убитых имели при себе документы, а остальное придется узнавать родственникам по одежде или другим признакам и идентифицировать по ДНК.
"Дальше – кропотливая работа по установлению обстоятельств смерти каждого. У нас уже есть свидетели того, как этих гражданских лиц военные РФ убивали за то, что они просто шли за хлебом или лекарствами, разговаривали по-украински, помогали волонтерам или армии. Буча была одним из полигонов так так называемой "денацификации", а проще говоря уничтожения украинцев" — подчеркнула Генпрокурор.
Ирина Венедиктова сообщила, что в материалах уголовного производства присутствует около 100 страниц данных военнослужащих РФ – оккупантов Бучи.
Массовое убийство мирных жителей в Буче: криминалисты начали эксгумацию тел с братской могилы (ФОТО) - фото 2
Массовое убийство мирных жителей в Буче: криминалисты начали эксгумацию тел с братской могилы (ФОТО) - фото 3
Массовое убийство мирных жителей в Буче: криминалисты начали эксгумацию тел с братской могилы (ФОТО) - фото 4
Массовое убийство мирных жителей в Буче: криминалисты начали эксгумацию тел с братской могилы (ФОТО) - фото 5
Массовое убийство мирных жителей в Буче: криминалисты начали эксгумацию тел с братской могилы (ФОТО) - фото 6
Массовое убийство мирных жителей в Буче: криминалисты начали эксгумацию тел с братской могилы (ФОТО) - фото 7
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что ужасы Бучи шокировали весь мир .

Массовое убийство мирных жителей в Буче: криминалисты начали эксгумацию тел с братской могилы (ФОТО)

Криминалисты начали эксгумацию тел с братской могилы в Буче (фото из открытых источников)


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Источник: https://www.facebook.com/photo?fbid=346299110866262&set=pcb.346299800866193
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