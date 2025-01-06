Массовая гибель в Черном море: что пытаются скрыть россияне

В Черном море из-за крушения танкеров с нефтью и разлива мазута в воду в Керченском проливе, ситуация сложная. Микрофлора Черного моря постепенно вымирает. Это птицы, рыбы и китообразные, в том числе дельфины.

Черное море

По состоянию на 5 января с момента ЧС было зафиксировано 61 погибшее китообразное, из них — 32 особи, погибшие после 15 декабря, гибель которых вероятнее всего связана с разливом мазута. Остальные погибли до ЧС – совсем старые тела. Об этом сообщают в Центре спасения дельфинов "Дельфа".

"Практически каждый день мы получаем информацию о новых погибших дельфинах, ведем учет и регулярно передаем данные в государственные органы. Для этого периода времени (вне сезона выбросов) такое количество погибших — это нетипично большая цифра. Судя по состоянию тел — скорее всего основная часть этих китообразных погибли в первые 10 дней после катастрофы. И сейчас их продолжает выносить море", – отмечают в Центре спасения дельфинов.

Там говорят, что пострадали, в основном, азовки, которые всегда являлись наиболее уязвимыми китообразными.

Также известно, что из-за катастрофы около 90% птиц, спасенных волонтерами в Черном море и вывезенных из Анапы, погибли в дороге, утверждал орнитолог Александр Дворецкий. По его мнению, в этом виноваты чиновники, выпустившие птиц у мазутного пятна в Туапсе, пишет ASTRA.

Краснодарские чиновники назвали слова орнитолога о гибели 90% спасенных волонтерами птиц "фейком".

"К сожалению, загрязненная мазутом птица действительно гибнет по вполне понятным причинам – от интоксикации организма нефтепродуктами. Птицы гибнут в центрах, где их отмывают, есть случаи гибели в процессе перевозки и во время реабилитации и лечения. Также с начала ЧС отмечаются факты гибели птицы, визуально не имеющей следы загрязнения", — признал в своем телеграм-канале краснодарский оперштаб, добавив, что информация Дворецкого — "фейк", так как всего погибло "менее 10% особей".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что пляжи Сочи оказались под угрозой из-за аварии двух российских танкеров в Керченском проливе. Утечка нефтепродуктов, вызванная столкновением судов "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", постепенно приближается к побережью популярного курорта.