Масштабный пожар в Киеве: горит супермаркет (ФОТО, ВИДЕО)

В Киеве вечером 18 июля вспыхнул масштабный пожар. На жилом массиве Позняки загорелся супермаркет "Сільпо".

В Киеве загорелся супермаркет. Фото из открытых источников

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что к месту пожара уже прибыли аварийно-спасательные службы и автомобили скорой помощи.

Из супермаркета проводится эвакуация посетителей и персонала.

По словам очевидцев, на место чрезвычайного происшествия съехалось достаточно много машин скорой помощи.





По предварительной информации, возгорание произошло из-за замыкания в электрощитовой.





В настоящее время продолжается ликвидация пожара в супермаркете "Сільпо" . На месте работают 50 спасателей и 14 единиц спасательной техники.





