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Масштабный пожар в Киеве: горит супермаркет (ФОТО, ВИДЕО)

В столице занялся супермаркет «Сільпо»

сегодня, 22:59
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Марьян Ощановский

В Киеве вечером 18 июля вспыхнул масштабный пожар. На жилом массиве Позняки загорелся супермаркет "Сільпо".

Масштабный пожар в Киеве: горит супермаркет (ФОТО, ВИДЕО)

В Киеве загорелся супермаркет. Фото из открытых источников

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что к месту пожара уже прибыли аварийно-спасательные службы и автомобили скорой помощи.

Из супермаркета проводится эвакуация посетителей и персонала.

По словам очевидцев, на место чрезвычайного происшествия съехалось достаточно много машин скорой помощи.


По предварительной информации, возгорание произошло из-за замыкания в электрощитовой.

Масштабный пожар в Киеве: горит супермаркет (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2

В настоящее время продолжается ликвидация пожара в супермаркете "Сільпо" . На месте работают 50 спасателей и 14 единиц спасательной техники.

Масштабный пожар в Киеве: горит супермаркет (ФОТО, ВИДЕО) - фото 3

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что крупнейший круизный лайнер в мире Icon of the Seas ("Икона морей") пережил свой первый пожар. Инцидент произошел при остановке гигантского судна на причале в порту Мексики.

Как сообщают представители компании владельца крупнейшего круизного лайнера Royal Caribbean, на борту Icon of the Seas произошел пожар, повлекший за собой временное короткое замыкание и отключение электроэнергии. Впоследствии электричество было восстановлено с помощью запасных генераторов. Также на экранах на борту лайнера транслировались предупреждающие сообщения для пассажиров об опасности из-за пожара. В Royal Caribbean заявили, что это был "небольшой пожар", а огонь быстро обуздали членами экипажа, готовившихся к подобным ситуациям. О пострадавших от пожара не сообщалось, а круизный лайнер "Икона морей" продолжил свой туристический маршрут. Роскошное судно Icon of the Seas описывают как "крупнейший аквапарк в море", на нем функционируют семь бассейнов и шесть горок.



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Источник: https://t.me/kievreal1/63492
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