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Масштабный пожар в Харькове: мэр Терехов обратился к горожанам

В Салтовском районе Харькова пылает лесопарк

сегодня, 17:12
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Недилько Ксения

На Салтовке в Харькове, недалеко от Журавловского гидропарка, произошел масштабный пожар. Город мобилизовал все возможные ресурсы для поддержки спасателей ГСЧС. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает портал "Комментарии".

Масштабный пожар в Харькове: мэр Терехов обратился к горожанам

Иллюстративное фото

На месте также работают подразделения департамента по чрезвычайным ситуациям, бригады КП "Зеленстрой" и 18 единиц коммунальной техники.

В настоящее время пожар уже удалось локализовать на площади 4 га. Угрозы жилым домам нет.

Временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №16 и 16-А.

Участок от Каравана до улицы Жилярди остается перекрытым.

Автобусы №47, 63, 208 и 272 курсируют в объезд по улицам Барабашова – Валентиновская – Академика Павлова – Тюринская – Виринская – метро "Киевская" – Шевченко и дальше по маршруту.

"Прошу сохранять спокойствие – все уничтоженные огнем участки леса будут восстановлены! Мы обязательно вместе высадим новые деревья!" – сообщил Терехов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Горит более 240 гектаров леса: страшный пожар накрыл Донбасс (ВИДЕО)

Вчера ночью российские войска обстреляли город Лиман на Донетчине, в результате чего возникло возгорание леса. Из-за сильного порывистого ветра огонь распространился в глубь леса на сотни метров.

На месте происшествия работают пожарные Донецкого и Запорожского гарнизонов, работники лесного хозяйства. Пиротехнические расчеты обследуют пути подъездов техники и подходов личного состава к очагам возгораний.

Посредством БПЛА проводится постоянный мониторинг ситуации, организовано дежурство чрезвычайников вблизи населенных пунктов для недопущения распространения пожара. По состоянию на сегодняшнее утро огонь прошел уже около 240 га леса. Ликвидация пожара продолжается.



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