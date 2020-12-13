Масштабный пожар на Харьковщине: горела ТЭС

Прошедшая ночь ознаменовалась пожаром, который ликвидировали более пяти часов. Инцидент произошел в Харьковской области — там загорелась Змиевская ТЭС, которая расположена в поселке Слобожанское под Харьковом. Теплоэлектростанция входит в состав ПАО "Центрэнерго". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Фото ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Согласно информации, сообщение о возгорании в корпусе Б энергоблока №9 поступило на номер 101 в 1:04.

"К месту происшествия были направлены подразделения ГСЧС в количестве 12 отделений на автоцистернах и 2 — на автолестницах. По прибытию было установлено, что горела набивка двух регенеративных воздушных подогревателей и произошло повышение температуры в 4-х бункерах золы. Площадь пожара составляла 50 кв.м", — говорится в сообщении.

Пожарные смогли локализовать пожар в 3 часа 45 минут, а полностью ликвидировать возгорание удалось в 8:36. В операции по ликвидации возгорания в целом участвовали 60 человек и 16 единиц техники.

К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. Специалисты устанавливают причины пожара и ущерб.

Напомним, что в ноябре 2020 года в Санкт-Петербурге произошел крупный пожар на территории бывшего электромеханического завода. Стихии был присвоен третий уровень опасности. О жертвах и пострадавших во время пожара не сообщалось.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в прошлом месяце в столице России произошел масштабный пожар на заводе с газовыми баллонами. На видео, опубликованных в сети, слышно взрывы, из-за которых пожарные не могли приступить к тушению. По данным источника, на заводе хранились резервуары с газом объемом порядка 500 литров.



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