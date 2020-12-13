Масштабный пожар на Харьковщине: горела ТЭС

Язык
Coinspot 13.12.2020
BTC/USD
19311.58
ETH/USD
584.38
LTC/USD
80.52
НБУ 13.12.2020
USD/UAH
28.33
EUR/UAH
34.30
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Сергей Медведев
Прошедшая ночь ознаменовалась пожаром, который ликвидировали более пяти часов. Инцидент произошел в Харьковской области — там загорелась Змиевская ТЭС, которая расположена в поселке Слобожанское под Харьковом. Теплоэлектростанция входит в состав ПАО "Центрэнерго". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Фото ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Согласно информации, сообщение о возгорании в корпусе Б энергоблока №9 поступило на номер 101 в 1:04.
Пожарные смогли локализовать пожар в 3 часа 45 минут, а полностью ликвидировать возгорание удалось в 8:36. В операции по ликвидации возгорания в целом участвовали 60 человек и 16 единиц техники.
К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. Специалисты устанавливают причины пожара и ущерб.
Напомним, что в ноябре 2020 года в Санкт-Петербурге произошел крупный пожар на территории бывшего электромеханического завода. Стихии был присвоен третий уровень опасности. О жертвах и пострадавших во время пожара не сообщалось.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в прошлом месяце в столице России произошел масштабный пожар на заводе с газовыми баллонами. На видео, опубликованных в сети, слышно взрывы, из-за которых пожарные не могли приступить к тушению. По данным источника, на заводе хранились резервуары с газом объемом порядка 500 литров.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости