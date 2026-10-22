Масштабный комбинированный налет на Киев: была ли сбита баллистика

В ночь на 22 октября (начиная с вечера предыдущего дня) российские оккупационные войска совершили очередную масштабную комбинированную атаку на украинские города. Главным вектором вражеского удара стала столица Украины. В общей сложности противник выпустил рекордные 210 беспилотных летательных аппаратов различных модификаций, среди которых было 110 скоростных реактивных дронов.

Карта ориентировочного пролета целей в ночь на 22 октября

Для отражения воздушного нашествия были привлечены все существующие компоненты сил обороны: зенитные ракетные комплексы, авиацию, мобильные огневые группы, а также подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем.

Официальное командование обнародовало промежуточные результаты напряженной боевой работы, продолжавшейся до самого утра.

"По предварительной информации, по состоянию на девять часов утра подразделениям противовоздушной обороны удалось ликвидировать или нейтрализовать с помощью средств РЭБ 181 враждебный БПЛА, — сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ, детализируя типы уничтоженных целей. — Среди обезвреженного воздушного хлама — аппараты типа Shahed (в том числе 87 реактивных моделей), дроны-камикадзе „Гербера“ и другие неустановленные беспилотники. В то же время, еще с десяток ударных дронов продолжают кружить в небе, поэтому боевая работа продолжается, и мы призываем граждан не игнорировать сигналы опасности".

Кроме огромного роя беспилотников захватчики применили во время этого налета мощный арсенал тяжелого ракетного вооружения. Пуски производились из Курской, Брянской и Ростовской областей РФ. Враг атаковал Украину баллистическими ракетами Искандер-М и С-400, а также использовал сверхзвуковые ракеты Оникс и гиперзвуковые Циркон.

Следует отметить важную деталь: в возведении военных не указывается точное количество применяемых врагом баллистических и сверхзвуковых ракет. Более того, в итоговом отчете Воздушных сил полностью отсутствуют данные о том, сколько именно таких ракет удалось перехватить и уничтожить нашим противоракетным комплексам, поскольку вся статистика ущерба касается исключительно БПЛА.

Несмотря на высокую эффективность противовоздушной защиты, полностью избежать последствий массированного налета не удалось. В настоящее время официально подтверждено попадание вражеских средств воздушного нападения на 32 различных локациях в Украине, а еще в 8 местах зафиксировано повреждение инфраструктуры из-за падения обломков сбитых воздушных целей.

Напомним, портал "Комментарии" писал , об ужасных последствиях атаки на Киев.