Масштабный комбинированный налет на Киев: была ли сбита баллистика

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Недилько Ксения
В ночь на 22 октября (начиная с вечера предыдущего дня) российские оккупационные войска совершили очередную масштабную комбинированную атаку на украинские города. Главным вектором вражеского удара стала столица Украины. В общей сложности противник выпустил рекордные 210 беспилотных летательных аппаратов различных модификаций, среди которых было 110 скоростных реактивных дронов.
Карта ориентировочного пролета целей в ночь на 22 октября
Для отражения воздушного нашествия были привлечены все существующие компоненты сил обороны: зенитные ракетные комплексы, авиацию, мобильные огневые группы, а также подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем.
Официальное командование обнародовало промежуточные результаты напряженной боевой работы, продолжавшейся до самого утра.
Кроме огромного роя беспилотников захватчики применили во время этого налета мощный арсенал тяжелого ракетного вооружения. Пуски производились из Курской, Брянской и Ростовской областей РФ. Враг атаковал Украину баллистическими ракетами Искандер-М и С-400, а также использовал сверхзвуковые ракеты Оникс и гиперзвуковые Циркон.
Следует отметить важную деталь: в возведении военных не указывается точное количество применяемых врагом баллистических и сверхзвуковых ракет. Более того, в итоговом отчете Воздушных сил полностью отсутствуют данные о том, сколько именно таких ракет удалось перехватить и уничтожить нашим противоракетным комплексам, поскольку вся статистика ущерба касается исключительно БПЛА.
Несмотря на высокую эффективность противовоздушной защиты, полностью избежать последствий массированного налета не удалось. В настоящее время официально подтверждено попадание вражеских средств воздушного нападения на 32 различных локациях в Украине, а еще в 8 местах зафиксировано повреждение инфраструктуры из-за падения обломков сбитых воздушных целей.
Напомним, портал "Комментарии" писал , об ужасных последствиях атаки на Киев.