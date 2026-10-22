Масштабний комбінований наліт на Київ: чи було збито балістику

У ніч на 22 жовтня (починаючи з вечора попереднього дня) російські окупаційні війська здійснили чергову масштабну комбіновану атаку на українські міста. Головним вектором ворожого удару цього разу стала столиця України. Загалом противник випустив рекордні 210 безпілотних літальних апаратів різних модифікацій, серед яких було 110 швидкісних реактивних дронів.

Мапа орієнтовного прольоту цілей у ніч на 22 жовтня

Для відбиття повітряної навали було залучено всі наявні компоненти Сил оборони: зенітні ракетні комплекси, авіацію, мобільні вогневі групи, а також підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем.

Офіційне командування оприлюднило проміжні результати напруженої бойової роботи, яка тривала до самого ранку.

"За попередньою інформацією, станом на дев'яту годину ранку підрозділам протиповітряної оборони вдалося ліквідувати або нейтралізувати за допомогою засобів РЕБ 181 ворожий БпЛА, — повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ, деталізуючи типи знищених цілей. — Серед знешкодженого повітряного непотребу — апарати типу Shahed (зокрема 87 реактивних моделей), дрони-камікадзе „Гербера“ та інші невстановлені безпілотники. Водночас ще з десяток ударних дронів продовжують кружляти в небі, тому бойова робота триває, і ми закликаємо громадян не ігнорувати сигнали небезпеки".

Окрім величезного рою безпілотників, загарбники застосували під час цього нальоту потужний арсенал важкого ракетного озброєння. Пуски здійснювалися з Курської, Брянської та Ростовської областей РФ. Ворог атакував Україну балістичними ракетами "Іскандер-М" та С-400, а також використав надзвукові ракети "Онікс" та гіперзвукові "Циркон".

Варто наголосити на важливій деталі: у зведенні військових не зазначається точна кількість застосованих ворогом балістичних та надзвукових ракет. Ба більше, у підсумковому звіті Повітряних сил повністю відсутні дані про те, скільки саме таких ракет вдалося перехопити та знищити нашим протиракетним комплексам, оскільки вся статистика збиття стосується виключно БпЛА.

Попри високу ефективність протиповітряного захисту, повністю уникнути наслідків масованого нальоту не вдалося. На цей час офіційно підтверджено влучання ворожих засобів повітряного нападу на 32 різних локаціях в Україні, а ще у 8 місцях зафіксовано пошкодження інфраструктури через падіння уламків збитих повітряних цілей.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, про жахливі наслідки атаки на Київ.