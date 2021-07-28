Масштабный грабеж «Укрзализныци»: что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию в УЗ к лучшему

Налоговая милиция и прокуратура города Киева разоблачили сотрудников филиала "Юго — Западной железной дороги" АО "Укрзализныця" (УЗ) в злоупотреблении служебным положением и растратой средств на сумму в размере почти 33 млн грн. В последнее время мы часто читаем о коррупции в УЗ. Кадровые ротации там то и дело проходят, но проблем, похоже, меньше не становится. Что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию в УЗ к лучшему?

Налоговая милиция и прокуратура города Киева. Фото: ГФС

По мнению кандидата экономических наук, экс-директора по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрея Рязанцева, УЗ нужно максимально близко подойти к тому, что она стала коммерческой структурой.

"Лишь такая структура, которая нацелена на генерирование прибыли для своего акционера, на рост стоимости своих активов на бирже в виде выпущенных ценных бумаг, позволит максимально эффективно использовать ресурсы, имеющиеся в руках у компании. Должен быть заказ на повышение эффективности, достижение конкретных результатов, которые ставятся перед руководством компании, менеджментом. И тогда они, пытаясь выполнить возложенные задачи, приложат максимум усилий для ликвидации точки излишних расходов. А любые коррупционные действия, воровство, как раз и являются такими точками", – поясняет Андрей Рязанцев.

Таким образом максимизируется прибыль, подчеркивает он. Если доходы менеджмента, компании, будут связаны с позитивными результатами самой компании, с увеличением прибыли, то и сама компания будет постоянно работать на достижение нужного результата, уверен эксперт. Соответственно — будет общий заказ на борьбу с воровством и коррупцией.

"Подытоживая. Прежде всего нужен, заказ на экономическую эффективность, на работу на рост показателей – от собственника. То есть, от государства. Дальнейшая задача — под те ожидания, которые хочет получить собственник, подобрать наблюдательный совет. Он должен быть заточен под выполнение этих коммерческих, экономических задач. Набсовет выберет такое же правление, заточенное на те же задачи. И у всех будет одинаковая мотивация в виде зависимости от экономических показателей (рост зарплат, какие-то бонусы и так далее). Причем это должно касаться всех работников, снизу до верху", – резюмирует Андрей Рязанцев.

Напомним, сотрудники АО "Укрзализныця" не смогут получить премии в ближайшее время, так как компания заморозила соответствующие начисления. В распоряжении говорится, что решение о заморозке целого ряда выплат связано со сложным финансовым положением предприятия.

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