Масштабный грабеж «Укрзализныци»: что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию в УЗ к лучшему

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Ольга Чародий
Налоговая милиция и прокуратура города Киева разоблачили сотрудников филиала "Юго — Западной железной дороги" АО "Укрзализныця" (УЗ) в злоупотреблении служебным положением и растратой средств на сумму в размере почти 33 млн грн. В последнее время мы часто читаем о коррупции в УЗ. Кадровые ротации там то и дело проходят, но проблем, похоже, меньше не становится. Что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию в УЗ к лучшему?
Налоговая милиция и прокуратура города Киева. Фото: ГФС
По мнению кандидата экономических наук, экс-директора по
развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрея Рязанцева, УЗ нужно максимально
близко подойти к тому, что она стала коммерческой структурой.
Таким образом максимизируется прибыль, подчеркивает он. Если
доходы менеджмента, компании, будут связаны с позитивными результатами самой
компании, с увеличением прибыли, то и сама компания будет постоянно работать на
достижение нужного результата, уверен эксперт. Соответственно — будет общий
заказ на борьбу с воровством и коррупцией.
Напомним, сотрудники АО "Укрзализныця" не смогут получить премии в ближайшее время, так как компания заморозила соответствующие начисления. В распоряжении говорится, что решение о заморозке целого ряда выплат связано со сложным финансовым положением предприятия.
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