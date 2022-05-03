Масштабное ДТП в Ровенской области: погибли 16 человек (ФОТО)

На территории Ровенской области имело место ужасное ДТП – столкнулись пассажирский автобус, легковой автомобиль и бензовоз. Во время столкновения нескольких единиц транспорта погибли 16 человек, еще почти десять имеют разные травмы. Об этом информирует в своем сообщении Нацполиция.

В результате ДТП погибли 16 человек (фото: Нацполиция)

Дорожно-транспортное происшествие произошло недалеко от населенного пункта Сытное Дубенского района Ровенщины.

Пока сообщение на автостраде "Киев-Чоп" в районе этого участка полностью перекрыли.

Эта ужасная авария произошла примерно в 19:20 вечера. Предварительно уже установлено, что неподалеку от населенного пункта Сытное рядом с Радивиловым с большим бензовозом столкнулся автобус, работавший по маршруту международных перевозок. После этого возник пожар.

"В настоящее время известно о шести травмированных. На место происшествия выехал начальник полиции области Алексей Камышанский, работает следственно-оперативная группа ГУНП, полицейские одного из отделений г. Радивилов и Дубенского районного отдела", — говорится в сообщении.



В настоящее время на месте ДТП также работают представители соответствующих служб.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на Николаевщине произошло ужасное ДТП : пять погибших. В области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизни 5 человек, в том числе и малолетнего ребенка. Об этом сообщает полиция Николаевской области. Известно, что авария произошла недалеко от с. Куриные Лозы на автодороге "Киев-Одесса". Полиция сообщает, что столкнулся автомобиль Toyota с грузовиком MAN, в результате происшествия, по предварительным данным, погиб водитель легковушки и четверо его пассажиров, в том числе и ребенок (7-8 лет). Водитель грузовика не пострадал. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УКУ.

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