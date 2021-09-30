Машину чуть не разорвало: новые подробности ДТП в Польше, в котором погибло трое украинцев

Трое граждан Украины стали жертвами страшного дорожного происшествия в Польше. Еще один украинский гражданин 25-летнего возраста госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Автомобиль под польским городом Лодзь почти разорвало на две половины. Об этом сообщает ТСН.

Новые подробности страшного ДТП в Польше (фото - Dziennik Lodzki)

Трагедия на польской трассе произошла 29 сентября вечером. Наши земляки спешили в город Катовице. Несчастье случилось в польском районе Жгув. Полиция утверждает, что водитель не справился с управлением авто.

По информации представителя польской спасательной службы Сильвестра Норвинського, иномарка, в которой было четверо наших земляков, на большой скорости сбила светофор.

Среди двух погибших была и молодая женщина. Им всем было по 23-25 лет. В соцсетях выражают соболезнования и говорят, что авто просто летело. Такой большой была скорость. Именно поэтому оно после страшного удара разлетелось на две груды металлолома. Жертвам ДТП бросились помогать свидетели аварии. Но авто было такое сжатое, что нужно было специальное оборудование, чтобы извлечь пассажиров.

Польские полицейские проводят расследование по этой трагедии.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Польше украинцы попали в смертельное ДТП . Инцидент произошел недалеко от населенного пункта под названием Жгув, который находится в центральной части страны. Сообщается, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением и на большой скорости врезался в электрический столб. В салоне транспортного средства находились четверо украинцев. Двое из погибших, вероятно были супругами.

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