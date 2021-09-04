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Главная Новости Общество происшествия Машина превратилась в груду металлолома: около Одессы водители устроили "ночные гонки" (ВИДЕО)
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Машина превратилась в груду металлолома: около Одессы водители устроили "ночные гонки" (ВИДЕО)

В регионе произошло страшное ДТП

сегодня, 16:10
Автор:

Лиля Воробьева

Этой ночью в Одесской области, в городе Черноморск имело место ДТП, в котором старое авто советского производства ВАЗ-2101 протаранило Mazdu. В результате столкновения травмы получила 16-летняя девушка, которая была в салоне автомобиля. Информирует об этом Telegram -канал "Chornomorsk".

Машина превратилась в груду металлолома: около Одессы водители устроили "ночные гонки" (ВИДЕО)

Авария произошла из-за быстрой езды (фото из открытых источников)

Водитель уже видавшего виды авто, как утверждается в сообщении, устроил автогонки с другим ночным лихачем. Он мчался на большой скорости, но не справился с управлением авто. И на ночной улице, в самом центре города, где было тихо и пусто, врезался в припаркованную у развлекательного заведения Mazdu. 

Лихач только хорошо испугался, потому что получил легкие травмы в результате столкновения. А вот юной пассажирке, которая тоже участвовала в ночных гонках центром города, не повезло. Горожанка получила перелом шейного позвонка, от сильного удара на немалой скорости при столкновении.

Врачи, прибывшие на место аварии, оказали помощь легкомысленному водителю, а девушку госпитализировали в ближайшую больницу.У нее травма средней тяжести.

Как написал в комментариях под видео ночной свидетель, ребята устроили на автомобилях "ночные гонки" и один из них допустил столкновение.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в Одесской области ДТП с патрульным авто .Полиция сообщила о ДТП на трассе Одесса-Киев с участием служебного автомобиля патрульной полиции, во время которого погиб человек. Отмечается, что в результате столкновения автомобиля Hyundai, который двигался в направлении Одессы, и служебного автомобиля патрульной полиции Toyota Prius погиб пассажир Hyundai, водитель и еще двое пассажиров этого автомобиля травмированы.


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Источник: https://t.me/checity/4788
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