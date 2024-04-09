Манипуляции и работа со свидетелями. Угрозы по делу об убийстве подростка на фуникулере

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Ткачик Олеся
Есть такие преступления, которые обречены стать резонансными. Это случаи, когда поступок преступника переходит критический предел восприятия обществом насилия и несправедливости. Убийство 16-летнего парня возле Фуникулера работником одной из силовых структур — это именно тот случай, отметила Анна Маляр, бывшая заместитель министра обороны, работавшая до этого поста как адвокат и занимавшаяся отстаиванием прав потерпевших в таких преступлениях.
Киевский фуникулер
К сожалению, говорит она, никакое следствие и правосудие уже не восстановит справедливость в традиционном понимании, потому что от рук негодяя пострадал хороший молодой человек, жизнь которого не вернешь, а подлец продолжит жить.
Однако, по ее словам, есть шансы на справедливость в понимании Уголовного кодекса. Когда наказание соответствует тяжести содеянного.
По ее словам, когда взрослый дядя из силового ведомства, с большой вероятностью нетрезвый (по свидетельству очевидцев) оскорбляет в общественном месте незнакомого ему подростка, а затем не удовлетворившись драматургией событий, наносит удар такой силы, что человек головой пробивает крепкое стекло — это не досадная неосторожность, а с большой вероятностью – умысел.
Напомним, 7 апреля погиб подросток на станции киевского фуникулера. В его убийстве обвиняется военнослужащий Управления государственной охраны Украины. По данным следствия, у него возник конфликт с компанией ребят. Мужчина толкнул одного из подростков, после чего тот головой разбил оконные стекла и получил резаные раны шеи. Парень скончался до приезда врачей. Мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве, он находится в СИЗО.
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