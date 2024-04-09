Манипуляции и работа со свидетелями. Угрозы по делу об убийстве подростка на фуникулере

Есть такие преступления, которые обречены стать резонансными. Это случаи, когда поступок преступника переходит критический предел восприятия обществом насилия и несправедливости. Убийство 16-летнего парня возле Фуникулера работником одной из силовых структур — это именно тот случай, отметила Анна Маляр, бывшая заместитель министра обороны, работавшая до этого поста как адвокат и занимавшаяся отстаиванием прав потерпевших в таких преступлениях.

Киевский фуникулер

К сожалению, говорит она, никакое следствие и правосудие уже не восстановит справедливость в традиционном понимании, потому что от рук негодяя пострадал хороший молодой человек, жизнь которого не вернешь, а подлец продолжит жить.

Однако, по ее словам, есть шансы на справедливость в понимании Уголовного кодекса. Когда наказание соответствует тяжести содеянного.

"Да, обстоятельства преступления позволяют хорошо манипулировать квалификацией преступления и довести его до минимальных санкций. И уголовный кодекс тоже позволяет так поступить. Тем более что погибший уже ничего не расскажет, а свидетели могут подвергаться разным видам влияния — даже законным. С человеком можно так "профессионально" поговорить, что он поверит в то, чего не видел"

, – подчеркнула Маляр.

По ее словам, когда взрослый дядя из силового ведомства, с большой вероятностью нетрезвый (по свидетельству очевидцев) оскорбляет в общественном месте незнакомого ему подростка, а затем не удовлетворившись драматургией событий, наносит удар такой силы, что человек головой пробивает крепкое стекло — это не досадная неосторожность, а с большой вероятностью – умысел.

"Ибо силы явно несоразмерны между ними. И это видно даже пьяному. Понять, что это может привести к роковым последствиям, не так сложно. Даже если бы там стекла не было. Падение такого удара на твердую поверхность может привести к смерти. А если злоумышленник это не понимал из-за своего состояния, то это лишь отягчает ответственность"

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Напомним, 7 апреля погиб подросток на станции киевского фуникулера. В его убийстве обвиняется военнослужащий Управления государственной охраны Украины. По данным следствия, у него возник конфликт с компанией ребят. Мужчина толкнул одного из подростков, после чего тот головой разбил оконные стекла и получил резаные раны шеи. Парень скончался до приезда врачей. Мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве, он находится в СИЗО.