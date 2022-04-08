"Люди грелись на солнце": свидетель рассказал о пережитом во время обстрела вокзала в Краматорске

После обстрелов оккупантами РФ железнодорожного вокзала в Краматорске погибли по приблизительным данным 50 человек, многие горожане получили ранения, еще от взрывов пострадали многие домашние животные. О том, какие ужасы пришлось пережить людям, во время эфира на 24 канале, рассказал журналист из города Краматорск, ставший свидетелем обстрелов.

Обстрел вокзала Краматорска (фото из открытых источников)

"Люди грелись на солнце и ждали поезда. После взрыва все упали. Я начал бежать и это меня спасло. Потому что с остальными произошла мясорубка, невероятный ужас", — рассказывал представитель СМИ.

Как он отметил, огонь распространялся очень быстро – горели автомобили. Корреспондент свидетельствует, что увидел, как сгорел стоящий у машины краматорец.

В то время как журналист бежал, то увидел, как остатки стекла попадали в горожан. Также на окружающих летело неизвестное вещество, которое потом никто не мог снять с кожи. Оно вызывало ожоги. Также он подчеркнул, что в такие моменты не нужно стоять у окон. Ибо от них исходит большая опасность.

Вместе с тем свидетель обстрелов рассказал, что быстро и профессионально выполняли свою работу представители профильных служб.

"Спасатели сработали молниеносно. Сразу приехали врачи, правоохранители. Все было очень слаженно. Всех, кто пострадал, отвезли в больницу", — подытожил очевидец.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, зачем россияне ударили ракетой по вокзалу в Краматорске . Российские кафиры обстреляли железнодорожный вокзал в Краматорске. Согласно последним данным, из-за удара ракеты "Точка-У" погибли почти 40 человек, около 90 получили ранения. Эксперты проанализировали действия агрессора, а также рассказали, что могут остановить преступления россиян против человечности.

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