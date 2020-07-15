Лукашенко любит по-жесткому: в Минске снова разгоняют протестующих и увозят в автозаках

В течение всего дня в Минске проходили акции протеста в поддержку независимых кандидатов в кандидаты, которые создавали реальную конкуренцию действующему главе Республики Александру Лукашенко, и были не допущены к регистрации членами ЦИК. К вечеру на площадь стали стягиваться силовики и использовать методы, в том числе, и физического воздействия, чтобы разогнать демонстрантов. Об этом передают белорусские Твиттер и Телеграм-каналы.





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