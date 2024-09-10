Лубинец раскрыл новые детали скандала в Полтавской области: что скрывают правоохранители

Скандал, разгоревшийся вокруг дела об избиении 12-летнего мальчика в селе Котельва Полтавской области, набирает обороты с новыми подробностями. Выявленные документы и показания указывают на потенциальные нарушения права на справедливое судебное разбирательство. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Скандал с мальчиком на Полтавщине

Отметим, что в селе Котельва трое юношей издевались над 12-летним парнем: его избили и совершили сексуальное насилие. Суд назначил их родителям лишь небольшой штраф в 850 гривен.

Омбудсман вмешался и обнаружил, что информация об избиении и других преступлениях поначалу не была правильно зарегистрирована в официальных документах, что вызвало подозрения о несправедливости в судебной системе.

“Только после обретения этим событием общественного резонанса, а также, в том числе и в результате принятых нашим институтом, прокуратура инициировала проведение служебного расследования по действиям работников полиции, к которым предварительно обращались родители потерпевшего. Речь идет о стражах порядка из Котельвы”, — написал омбудсман

В настоящее время начались расследования, в ходе которого отстранили несколько правоохранителей, чтобы они не могли влиять на рассмотрение дела. В частности, отстранены:

- начальник сектора полицейской деятельности в поселке Котельва,

- его заместитель,

- инспектор ювенальной превенции,

- Заместитель начальника полиции Зинькова, который на момент выявления преступления исполнял обязанности начальника сектора полицейской деятельности в Котельве.

“Для установления всех обстоятельств мой Представитель в Полтавской области совершил визит в суд и ознакомился с материалами судебных дел, в результате чего обнаружил ряд обстоятельств, которые могут указывать на наличие оснований для обращения с дисциплинарными жалобами в Высший совет правосудия во время рассмотрения которых будет дана надлежащая правовая оценка действиям судов”, — отметил Омбудсман Лубинец.