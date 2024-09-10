Лубинец раскрыл новые детали скандала в Полтавской области: что скрывают правоохранители

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Черновалова Кристина
Скандал, разгоревшийся вокруг дела об избиении 12-летнего мальчика в селе Котельва Полтавской области, набирает обороты с новыми подробностями. Выявленные документы и показания указывают на потенциальные нарушения права на справедливое судебное разбирательство. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
Скандал с мальчиком на Полтавщине
Отметим, что в селе Котельва трое юношей издевались над 12-летним парнем: его избили и совершили сексуальное насилие. Суд назначил их родителям лишь небольшой штраф в 850 гривен.
Омбудсман вмешался и обнаружил, что информация об избиении и других преступлениях поначалу не была правильно зарегистрирована в официальных документах, что вызвало подозрения о несправедливости в судебной системе.
В настоящее время начались расследования, в ходе которого отстранили несколько правоохранителей, чтобы они не могли влиять на рассмотрение дела. В частности, отстранены:
- начальник сектора полицейской деятельности в поселке Котельва,
- его заместитель,
- инспектор ювенальной превенции,
- Заместитель начальника полиции Зинькова, который на момент выявления преступления исполнял обязанности начальника сектора полицейской деятельности в Котельве.
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