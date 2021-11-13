Лойфман о процессе против Медведчука: Мы наблюдаем нарушения закона на каждом этапе процедуры

Защита председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука наблюдает грубейшие нарушения стороны обвинения на каждом этапе процесса против лидера украинской оппозиции. Об этом во время пресс-конференции заявил ​​адвокат Дмитрий Лойфман, передает 112.ua.

Виктор Медведчук - фото: ОПЗЖ

"Таких нарушений просто невероятнее количество. Это происходит потому, что преступления не существует. Когда есть преступление, таких нарушений уже нет, все делается, правоохранительные органы работают, а когда преступлений не существует и перед правоохранителями стоит задача сделать вид, изобрести уголовное дело, то это все делается вот так. Конечно, закон не предусматривает способом фальсификации дела. А если не предусматривает, конечно, на каждом этапе процедуры мы наблюдаем грубейшие нарушения", — подчеркнул адвокат.

При этом Лойфман детально рассказал, с какими нарушениями столкнулись адвокаты оппозиционного политика.

"Если взять эту же ситуацию с этим браслетом. У нас есть на данный момент два решения суда, в котором прокурорам отказано в том, чтобы обязать Виктора Владимировича носить этот браслет. Двумя решениями суда, суд уже установил факт того, что это ненужная процедура и она не есть необходима в этом деле. Сейчас нам вручено ходатайство о продление уже избранной меры пресечения. В рамках этого судебного заседания, если придерживаться процедуры, прописанной законом, суд может принять только решение либо продлить то, что уже избранно, или отказать в продлении, и на какой срок, если продлить. Прокуроры в свою очередь, опять свое ходатайство пыхают, этот браслет, дважды уже отказанный. Таким образом заставляют суд взять на себя преступление, фактически... Что касается сбора доказательств. Для него тоже имеется определенная процедура, которая четко прописана в законодательстве Украины. Как эти доказательства должны собираться, фиксироваться и предоставляться в дальнейшем в суде. Если взять пленки, которые являются основоположным камнем всех этих уголовных дел. По сути, это не пленки, это диски. Это даже не оригинал, оригинал никто в глаза не видел. Если предположить, что СБУ действительно проводила эти мероприятия в установленном законном порядке, на основании санкций апелляционных судов, и эти диски получены законным образом, то каким образом можно пояснить, что эти все диски датированные 2021 годом. Как в 2021 году, могут быть записи, которые были сделаны в 2014 году. Можно вопрос, значит это копия. А где оригинал? А оригинала нет..." — рассказал Лойфман.

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