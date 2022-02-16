Ливень в Бразилии разрушил город и унес жизни нескольких десятков человек (ФОТО)

По меньшей мере 34 человека погибли в результате сильного дождя, обрушившегося на Петрополис, город в горном регионе бразильского штата Рио-де-Жанейро, сообщают местные власти в среду, 16 февраля. Об этом сообщает Reuters.

Затопленный автомобиль после ливня в Бразилии - Reuters

Улицы города были затоплены ливнем, а оползни также привели к гибели людей.

Президент Жаир Болсонару, путешествующий в Россию, написал в Twitter, что попросил министров помочь городу и пострадавшим от шторма. Губернатор Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро посетил Петрополис во вторник, 15 февраля, вечером.

"Мы находимся в Петрополисе, и мы оказываем всю необходимую помощь", — написал Кастро в своем аккаунте в Twitter, добавив в видеообращении, что покинет город только тогда, когда будет организовано реагирование на катастрофу.

Из Москвы, где он встретится с президентом России Владимиром Путиным в среду, Болсонару сообщил, что разговаривал с министром регионального развития Рожерио Маринью и министром экономики Паулу Гедесом, чтобы обеспечить помощь городу.

С декабря сильные дожди спровоцировали смертельные наводнения и оползни на северо-востоке Бразилии и в штате Сан-Паулу, угрожали задержкой сборки урожая на Среднем Западе и ненадолго заставили приостановить добычу полезных ископаемых в штате Минас-Жерайс.

Как сообщали ранее "Комментарии", Италию накрыл сильный ливень: стихия разрушает города. Как стало известно, находящаяся в северной части области Ломбардия итальянская провинция Комо сильно пострадала от стихии. Сообщается, что улицы города и дома местных жителей оказались затоплены водой. Также пострадали десятки транспортных средств.

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