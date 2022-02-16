logo

BTC/USD

43633.47

ETH/USD

3067.85

LTC/USD

127.41

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

32.30

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Ливень в Бразилии разрушил город и унес жизни нескольких десятков человек (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Ливень в Бразилии разрушил город и унес жизни нескольких десятков человек (ФОТО)

Из-за сильного дождя в бразильском Петрополисе погибли по меньшей мере 34 человека

сегодня, 16:51
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

По меньшей мере 34 человека погибли в результате сильного дождя, обрушившегося на Петрополис, город в горном регионе бразильского штата Рио-де-Жанейро, сообщают местные власти в среду, 16 февраля. Об этом сообщает Reuters.

Ливень в Бразилии разрушил город и унес жизни нескольких десятков человек (ФОТО)

Затопленный автомобиль после ливня в Бразилии - Reuters

Улицы города были затоплены ливнем, а оползни также привели к гибели людей.

Президент Жаир Болсонару, путешествующий в Россию, написал в Twitter, что попросил министров помочь городу и пострадавшим от шторма. Губернатор Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро посетил Петрополис во вторник, 15 февраля, вечером.

"Мы находимся в Петрополисе, и мы оказываем всю необходимую помощь", — написал Кастро в своем аккаунте в Twitter, добавив в видеообращении, что покинет город только тогда, когда будет организовано реагирование на катастрофу.

Из Москвы, где он встретится с президентом России Владимиром Путиным в среду, Болсонару сообщил, что разговаривал с министром регионального развития Рожерио Маринью и министром экономики Паулу Гедесом, чтобы обеспечить помощь городу.

С декабря сильные дожди спровоцировали смертельные наводнения и оползни на северо-востоке Бразилии и в штате Сан-Паулу, угрожали задержкой сборки урожая на Среднем Западе и ненадолго заставили приостановить добычу полезных ископаемых в штате Минас-Жерайс.

Как сообщали ранее "Комментарии", Италию накрыл сильный ливень: стихия разрушает города. Как стало известно, находящаяся в северной части области Ломбардия итальянская провинция Комо сильно пострадала от стихии. Сообщается, что улицы города и дома местных жителей оказались затоплены водой. Также пострадали десятки транспортных средств.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/business/environment/heavy-rain-leaves-least-34-dead-brazils-petropolis-2022-02-16/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!