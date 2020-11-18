"Летающий человек" погиб в результате несчастного случая

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Татьяна Лозовенко
Француз Винсент Реффе, который выполнял акробатические трюки с реактивным ранцем и крыльями из углеродного волокна в небе, погиб на тренировке в Дубае. Компания Jetman Dubai сообщила, что 36-летний Реффе скончался "во время тренировки в Дубае". Его называли "Летающим человеком".
Фото: из открытых источников
На протяжении своей карьеры Реффе выполнил множество опасных каскадерских полетов, в том числе прыгнул с парашютом с самого высокого здания в мире. Reffet прославился полетами с компанией Jetman Dubai, основанной швейцарским пилотом Ивом Росси. Оборудование Росси, разработанное для этих полетов, позволяет акробатам разгоняться в небе до 402 километров в час.
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