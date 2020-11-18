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"Летающий человек" погиб в результате несчастного случая

Француз выполнял трюки в воздухе с реактивным ранцем

сегодня, 11:30 comments1187
Автор:

Татьяна Лозовенко

Француз Винсент Реффе, который выполнял акробатические трюки с реактивным ранцем и крыльями из углеродного волокна в небе, погиб на тренировке в Дубае. Компания Jetman Dubai сообщила, что 36-летний Реффе скончался "во время тренировки в Дубае". Его называли "Летающим человеком".

"Летающий человек" погиб в результате несчастного случая

Фото: из открытых источников

"Винс был талантливым спортсменом, очень любимым и уважаемым членом нашей команды. Мы молимся его семье, тем, кто его знает, и тем, кто работает с ним", — говорится в заявлении компании.

На протяжении своей карьеры Реффе выполнил множество опасных каскадерских полетов, в том числе прыгнул с парашютом с самого высокого здания в мире. Reffet прославился полетами с компанией Jetman Dubai, основанной швейцарским пилотом Ивом Росси. Оборудование Росси, разработанное для этих полетов, позволяет акробатам разгоняться в небе до 402 километров в час.

"Все, что мы делаем, является новым. У нас так много мечтаний, а жизнь коротка", — сказал Винсент Реффе в интервью в прошлом месяце.

Ранее "Комментарии" сообщали, что британский водитель разбился 6 раз за одну минуту. Пытаясь скрыться с места происшествия после первой аварии, водитель устроил еще пять ДТП. 



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Источник: https://www.ntv.com.tr/teknoloji/jet-adam-vincent-reffet-egitim-kazasinda-oldu,GCDadDOds0eKT0VXeKYblg
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