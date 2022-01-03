logo

BTC/USD

47243.28

ETH/USD

3824.60

LTC/USD

150.95

USD/UAH

27.55

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Лесной пожар в Колорадо: власти установили возможную причину катастрофы
commentss НОВОСТИ Все новости

Лесной пожар в Колорадо: власти установили возможную причину катастрофы

Всего в округе Супериор, Луисвилл и Боулдер огнем было уничтожено 991 здание

сегодня, 14:00
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

Власти округа Боулдер, штат Колорадо, не исключают поджог как возможную причину лесного пожара, уничтожившего тысячи акров и сотни домов. Об этом сообщает Fox News.

Лесной пожар в Колорадо: власти установили возможную причину катастрофы

Рождественская елка с огнями на фоне пожара в Луисвилле - фото из открытых источников

Полиция сообщила Fox 31 Denver, что они расследуют все возможные причины пожара на прошлой неделе, заявив, что если пожар вызвал поджог или человеческая халатность, виновные люди будут привлечены к ответственности.

Согласно предварительному отчету, обнародованному в субботу, 1 января, 991 здание было уничтожено в результате пожара в районе Супериор, Луисвилл и в некорпоративном округе Боулдер, штат Колорадо. Еще 127 конструкций были повреждены пожаром, охватившим более 6000 акров, поскольку сильные ветры помогали подпитывать и распространять разрушительное пламя.

Несмотря на то, что пожар был самым разрушительным в истории штата, по состоянию на субботу, 1 января, не сообщалось о смертельных исходах в результате стихийного бедствия, хотя власти сообщили, что три человека считаются пропавшими без вести.

Депутаты из офиса шерифа округа Боулдер обыскали собственность людей округа , чтобы выяснить, мог ли пожар вызвать взрыв.

"Мы активно исследуем ряд советов, поступивших вчера вечером от сообщества. Один из этих советов привел к тому, что мы выдали ордер на обыск имущества", – сказал шериф Джо Пелле в субботу NBC 9.

Губернатор Колорадо Джаред Полис заявил в воскресенье, 2 января, что ФБР будет оказывать помощь в расследовании пожара.

"Губернатор Джаред Полис подтверждает, что ФБР помогает расследовать причину пожара", – сообщила Эллисон Шерри на Общественном радио Колорадо в воскресенье, 2 января, в Twitter.

Пелле также отметил, что в день начала пожара был день красного флага, то есть людям запрещалось разводить огонь.

"Мы выясняем причину и происхождение пожара. Если окажется, что это поджог или неосторожное поведение с огнем, мы примем соответствующие меры. В день пожара был день красного флага, поэтому огня не должно быть", – сказал Пелле.

Как сообщали ранее "Комментарии", крупные лесные пожары за пределами Денвера уничтожили по меньшей мере 580 домов, 30 000 человек были эвакуированы и отправлены шестерыми в больницы.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.foxnews.com/us/authorities-not-ruling-out-arson-in-colorado-wildfire
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!