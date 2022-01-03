Лесной пожар в Колорадо: власти установили возможную причину катастрофы

Власти округа Боулдер, штат Колорадо, не исключают поджог как возможную причину лесного пожара, уничтожившего тысячи акров и сотни домов. Об этом сообщает Fox News.

Рождественская елка с огнями на фоне пожара в Луисвилле - фото из открытых источников

Полиция сообщила Fox 31 Denver, что они расследуют все возможные причины пожара на прошлой неделе, заявив, что если пожар вызвал поджог или человеческая халатность, виновные люди будут привлечены к ответственности.

Согласно предварительному отчету, обнародованному в субботу, 1 января, 991 здание было уничтожено в результате пожара в районе Супериор, Луисвилл и в некорпоративном округе Боулдер, штат Колорадо. Еще 127 конструкций были повреждены пожаром, охватившим более 6000 акров, поскольку сильные ветры помогали подпитывать и распространять разрушительное пламя.

Несмотря на то, что пожар был самым разрушительным в истории штата, по состоянию на субботу, 1 января, не сообщалось о смертельных исходах в результате стихийного бедствия, хотя власти сообщили, что три человека считаются пропавшими без вести.

Депутаты из офиса шерифа округа Боулдер обыскали собственность людей округа , чтобы выяснить, мог ли пожар вызвать взрыв.

"Мы активно исследуем ряд советов, поступивших вчера вечером от сообщества. Один из этих советов привел к тому, что мы выдали ордер на обыск имущества ", – сказал шериф Джо Пелле в субботу NBC 9.

Губернатор Колорадо Джаред Полис заявил в воскресенье, 2 января, что ФБР будет оказывать помощь в расследовании пожара.

"Губернатор Джаред Полис подтверждает, что ФБР помогает расследовать причину пожара", – сообщила Эллисон Шерри на Общественном радио Колорадо в воскресенье, 2 января, в Twitter.

Пелле также отметил, что в день начала пожара был день красного флага, то есть людям запрещалось разводить огонь.

"Мы выясняем причину и происхождение пожара. Если окажется, что это поджог или неосторожное поведение с огнем, мы примем соответствующие меры. В день пожара был день красного флага, поэтому огня не должно быть", – сказал Пелле.

Как сообщали ранее "Комментарии", крупные лесные пожары за пределами Денвера уничтожили по меньшей мере 580 домов, 30 000 человек были эвакуированы и отправлены шестерыми в больницы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!