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Лепс приехал на Донбасс: будет выступать перед оккупантами (ВИДЕО)

Лепс приехал, чтобы поддержать оккупантов России, уничтожающих Украину

сегодня, 18:00
Автор:

Лиля Воробьева
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российский певец Грирогий Лепс приехал на оккупированный Донбасс. Артист, поддерживающий кремлевский режим и политику, на машине ездит вместе с оккупантами и поет вместе с ними свои песни. Видео из своей поездки Лепс выложил в свой Telegram-канал.

Лепс приехал на Донбасс: будет выступать перед оккупантами (ВИДЕО)

Лепс приехал на оккупированный Донбасс (фото из открытых источников)

На видео находившийся за рулем водитель говорит, что они приехали попеть, отвлечь, поддержать оккупантов. Сам Лепс говорит, что собирается посетить раненых военных России и подарить им свои альбомы.

Политолог Алексей Голобуцкий разнес поступок Лепса, собравшегося петь перед оккупантами, уничтожающими Украину и убивающими гражданское население. Кроме того, отметил, что на видео российский певец находится в нетрезвом состоянии.

"В Киев приезжал Боно, а сегодня на Донбасс приехал Лепс. Выступить перед оккупационными войсками. Почувствуйте разницу. Судя по видео, которое он выложил у себя, Лепс уже бухой. Интересно, в этот раз у него тоже штаны спадут во время выступления", – отметил эксперт.
Известно, что исполнитель "рюмки водки" попал в список TheyLoveWar. Ведь Лепс поддерживает путинский режим, войну в Украине.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Григорию Лепсу отказали во въезде в Израиль . Российского певца Григория Лепса не пропустили из-за израильской границы. Музыкант должен дать два концерта в Тель-Авиве и Хайфе, но не смог попасть в страну. Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат Кнессета Юлия Малиновская. 17 музыкантов и технических работников, сопровождающих Григория Лепса, получили разрешения на въезд без проблем. Единственный, кого неожиданно завернули, – сам Лепс.


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Источник: https://t.me/gvleps_official/31
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