Лепс приехал на Донбасс: будет выступать перед оккупантами (ВИДЕО)

российский певец Грирогий Лепс приехал на оккупированный Донбасс. Артист, поддерживающий кремлевский режим и политику, на машине ездит вместе с оккупантами и поет вместе с ними свои песни. Видео из своей поездки Лепс выложил в свой Telegram-канал.

Лепс приехал на оккупированный Донбасс (фото из открытых источников)

На видео находившийся за рулем водитель говорит, что они приехали попеть, отвлечь, поддержать оккупантов. Сам Лепс говорит, что собирается посетить раненых военных России и подарить им свои альбомы.

Политолог Алексей Голобуцкий разнес поступок Лепса, собравшегося петь перед оккупантами, уничтожающими Украину и убивающими гражданское население. Кроме того, отметил, что на видео российский певец находится в нетрезвом состоянии.