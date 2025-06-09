88-летняя женщина проснулась в собственном гробу после того, как ее ошибочно объявили мертвой

В Чехии произошел курьезный случай, когда 88-летняя женщина, официально признанная мертвой, "ожила" в собственном гробу. Ошибка коронера, едва не стоила женщине жизни, ведь ее могли похоронить заживо.

Женщину по ошибке объявили мертвой. Фото из открытых источников

Как сообщают чешские СМИ, в городе Пльзень мужчина не смог разбудить жену. Обеспокоенный ситуацией он вызвал скорую помощь. Прибывшие на место врачи зафиксировали отсутствие реакций у его жены и передали дело коронеру, который констатировал ее смерть.

Пожилую женщину уже начали готовить к похоронам. Сотрудники похоронной службы приехали забрать тело и уложили его гроб. Однако в этот момент они заметили, что 88-летняя женщина дышит. После некоторых манипуляций она даже открыла глаза.

Сотрудники похоронной службы сразу вызвали врачей, которые срочно госпитализировали женщину. В настоящее время она находится в стабильном состоянии.

"Работники похоронной службы положили ее в гроб, и когда они были здесь, то узнали, что она живая. Это серьезно. Я этим совершенно возмущен", — сказал мужчина женщины.

Медицинские службы объяснили, что действовали по действующим протоколам и после установления смерти передали дело коронера. Инцидент расследует полиция. Следователи изучают, было ли допущено служебную халатность или нарушение при процедуре установления смерти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о курьезном случае, когда "умерший" мужчина вдруг начал шевелить пальцами в морге. Мужчину доставили в частную больницу, где его объявили по ошибке мертвым.

Также "Комментарии" писали о том, что должно быть в гробу с усопшим. Существуют древние традиции и современные изменения.