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18-летние юноши пойдут на войну: особенности мобилизации на оккупированной территории

На оккупированных территориях проводят мобилизацию

сегодня, 21:56
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Кречмаровская Наталия

В селах на временно оккупированных территориях зафиксированы очередные случаи призыва 18-летних украинцев, получивших паспорт РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра национального сопротивления.

18-летние юноши пойдут на войну: особенности мобилизации на оккупированной территории

Иллюстративное фото

“Украинцев призывают в срочную армию, но не секрет, что россияне в дальнейшем заставляют срочников заключать контракты и отправляют на фронт. Следует заметить, что все дальше труднее избегать получения российского паспорта, ведь без него оккупанты отказываются предоставлять какие-либо услуги и возрастает риск попасть под каток российской репрессивной машины”, — говорится в сообщении.

Таким образом, РФ в очередной раз нарушает международное право, запрещающее призывать в оккупационную армию жителей захваченных территорий, или даже приобщать их к военному сотрудничеству.

Напомним, что оккупанты на временно оккупированных территориях Крыма начали применять опыт других захваченных регионов. Они отбирают чужое имущество.

“Для выявления имущества людей, покинувших регион из-за оккупации, россияне подключили поставщиков коммунальных услуг и бюро инвентаризации. В случае обнаружения такого имущества оккупанты объявляют свою администрацию "единственным наследником", — говорится в сообщении. Подробнее о ситуации в Крыму читайте по ссылке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что оккупационные войска продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток уже произошло 94 боевых столкновения. Больше всего боев зафиксировано на Кураховском направлении. Подробнее о ситуации на фронтах читайте по ссылке.




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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/na-tot-vorog-prodovzhuye-pryzov-ukrayintsiv-do-lav-svoyeyi-armiyi/
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